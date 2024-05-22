'У каждого свои фишки': Захарова рассказала, чего ждать от украинских гимнастов на Олимпиаде-2024

Мужская сборная Украины по спортивной гимнастике ведет активную подготовку к Олимпийским играм 2024 года в Париже. О перспективах и целях спортсменов на соревнованиях в столице Франции OBOZ.UA рассказала вице-президентка украинской федерации гимнастике Стелла Захарова.

– Как и где готовятся к Олимпийским играм гимнасты национальной сборной Украины?

– Подготовка идет полным ходом и уже давно. Тренировочный процесс ежедневный и непрерывный. Можно считать, что тренировка – это основная часть жизни каждого профессионального спортсмена. Соревнования разного уровня можно тоже считать частью тренировочного процесса, ведь выходя на помост гимнаст в реальном времени при реальных жестких условиях испытывает свои силы и получает промежуточный результат.

Конечный результат мы всегда получаем на Олимпийских играх – это и есть главное спортивное событие, ради которого все, что выше сказано, и делается. Недавний чемпионат Европы – это тоже тренировка перед ОИ в Париже, и наши ребята показали себя достойно. Два месяца, которые остались до ОИ-2024, часть спортсменов тренируется в Украине в Конче-Заспе, а часть - осталась за границей, где нашим ребятам предоставили все условия для тренировок.

Во время войны очень сложно тренироваться, постоянные тревоги и обстрелы не только влияют на физическое и эмоциональное состояние, но и отнимают ценное время, потому что приходится быть в укрытиях. За границей удовлетворительные условия для подготовки, но знаете – хорошо там, где нас нет.

Чужая страна, чужой спортзал, отдаленность от семьи, отсутствие рядом других участников команды влияет на общую форму спортсмена. Наши гимнасты делают невозможное, потому что на фоне мастодонтов мировой гимнастики – мы находимся в самых плохих условиях тренировок, даже можно сказать, что критических, но все равно ребята завоевывают медали и команда добыла золотую медаль на чемпионате Европы!

– Что влияет на результаты наших гимнастов и спортсменов в целом?

– На личный результат спортсмена влияют его способности, цели в спорте, дисциплина, упорство, качество тренировок и тренер. У многих наших ребят уже были серьезные травмы и это немаловажный момент и он также влияет и на подготовку и на конечный результат. Результат спортсмена в команде и самой команды зависит от главного тренера. Именно главный тренер разрабатывает выигрышную стратегию, знает сильные и слабые места каждого – знает команду изнутри.

Он решает, кто выступает первым и на кого будут равняться другие участники команды. Внутренняя атмосфера команды, слаженность также важная составляющая, влияющая на результат. Говоря об украинских гимнастах, им труднее всех получать медали, ведь они находятся в неравных условиях с другими, потому что в Украине война. Но наши спортсмены своими медалями показывают всему миру мощь и несокрушимость украинцев, зарабатывают медали и прославляют свою родную землю.

– В каком составе сборная Украины по спортивной гимнастике будет ехать на ОИ-2024? Кто на каких снарядах покажет себя с лучшей стороны?

– В таком, каком были на чемпионате Европы: Илья Ковтун, Олег Верняев, Игорь Радивилов, Назар Чепурный и Радомир Стельмах. На чемпионате Европы все показали результаты, поэтому есть все шансы выиграть медали ОИ-2024. Команда состоит из самых сильных гимнастов и у каждого свои фишки и свои коронные выступления.

Например, Ковтун всегда показывает высокий результат на параллельных брусьях, Чепурной – опорный прыжок. Есть даже надежда на командное призовое место, но одержать победу будет очень сложно. В Олимпийских играх принимают участие самые лучшие и самые сильные гимнасты мира - Италия, Япония, Германия и т.д. Обойти таких сильных спортсменов будет очень не просто, но возможно.

– На какие результаты Украина может надеяться на ОИ-2024 и что после ОИ?

– Абсолютно каждый наш гимнаст может войти в тройку лучших, уверена на все 100%. В составе команды уже есть олимпийские чемпионы, поэтому вопрос завоевания медалей – риторический. Министерство молодежи и спорта, украинская федерация гимнастики, все причастные к федерации и к команде также делают все возможное и даже невозможное для того, чтобы мужская сборная команда по спортивной гимнастике выиграла как можно больше медалей на Олимпийских играх 2024.

Отдельная благодарность тренерскому составу за высокий профессионализм. Времени мало, поэтому все максимально сосредоточены на тренировках. Наши гимнасты полностью готовы и физически и эмоционально к важнейшему событию – ОИ-2024. А главные задачи после ОИ-2024 – это работа над ошибками, поиск молодых талантливых гимнастов и подготовка к следующему олимпийскому циклу.

– Какие планы у ФСГУ до ОИ и после? Что лично вы хотели бы пожелать нашим гимнастам?

– Самая главная и ключевая задача – обновление и перезагрузка команды молодыми, перспективными людьми, стремящимися побеждать и готовые работать в команде. Мы должны,наконец, избавиться от совдепа и перейти на европейский уровень, функционировать как целостный механизм, используя современные методы работы.

Сломав старую систему, мы сможем с новыми силами и возможностями пройти новый олимпийский цикл и принести Украине славу и победу! И это далеко не все, что я как вице-президент технического комитета украинской федерации гимнастики и президент федерации спортивной гимнастики Украины хотела бы реализовать в ближайшее время.

А вот нашим гимнастам и их тренерам хочется пожелать единства, удачи, вдохновения и золотых медалей на Олимпийских играх 2024. Мы плывем в одной лодке и в едином направлении - к победе, потому что наша сила в единстве. Только так мы сможем преодолеть все препятствия на своём пути и получить высокие результаты. В добрый путь!

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!