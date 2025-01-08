"У гроба без макияжа". Предательница Исинбаева внезапно вернулась в Россию и поразила внешним видом. Как сейчас выглядит знаменитая легкоатлетка
Легендарная российская прыгунья с шестом Елена Исинбаева приехала из Испании в Волгоград на церемонию прощания со своим тренером. Евгений Трофимов скончался 3 января на 81-м году жизни. Знаменитая легкоатлетка выглядела уставшей, без макияжа, с собранными в хвост волосами.
У гроба Исинбаева положила букет роз и обнялась с вдовой Трофимова, с которой затем о чем-то эмоционально говорила.
На выходе из зала Елена поддерживала вдову, следуя за гробом с телом тренера.
Ее появление стало неожиданностью для многих, учитывая скандалы, связанные с именем спортсменки в последние годы, и уход из публичного пространства. Болельщики в комментариях поражены разительными переменами, которые случились с 42-летней россиянкой.
Евгений Трофимов привел Елену Исинбаеву к выдающимся достижениям: она стала двукратной олимпийской чемпионкой по легкой атлетике, семикратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы и установила 28 мировых рекордов в прыжке с шестом.
Как сообщал OBOZ.UA титулованная спортсменка в 2023-м сбежала жить на Тенерифе, а позже отреклась от армии РФ и Путина, назвав россиян неудачниками.
За это предательство Исинбаеву "жестко наказали" в Махачкале.
В России в отношении Исинбаевой развернулась настоящая травля. От нее требуют "все отработать".
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