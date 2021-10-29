"У Емельяненко динамит в руках!" Украинский боец MMA оценил бой россиянина с Джонсоном. Эксклюзив

Украинский чемпион мира по кикбоксингу Даниил Донченко, который готовится провести свой четвертый бой в ММА, оценил возможности 45-летнего российского бойца Федора Емельяненко (40-6-0). В минувшие выходные россиянин с украинскими корнями досрочно победил американца Тимоти Джонсона (15-8-0).

В разговоре с OBOZREVATEL боец B1 MMA Донченко, который выступает в полулегком весе, отметил, что Емельяненко, несмотря на возраст, еще рано списывать в запас.

"Я не знаю, кто мог списывать Федора со счетов. Это человек, у которого есть динамит в руках. И на любом этапе своей карьеры он будет опасен для соперников. В этом бою Емельяненко был действительно хорош. Он словил своего оппонента, хотя и по нему было несколько попаданий. Но он держал удар. И хорошо подловил Джонсона. Реально очень крутое выступление", – считает Донченко.

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Также Даниил рассказал про оптимальный возраст для выступления в ММА, когда боец еще может бороться за высокие позиции, а не выживает из последних сил.

"Как по мне, это 34 года. Но это в моем весе. Если это тяжеловесы, которые не гоняют вес, то могут и дольше оставаться в топе. Как мы видим на примере Федора Емельяненко, который в 45 показывает реально крутые результаты. Что касается меня, то думаю, что в 30 у меня будет такой хороший пик, а потом держать уровень до 34-х, после чего начнется спад", – отметил 20-летний боец.

"Хабибу Нурмагомедову сейчас 33 года, и он уже завершил карьеру. Дастину Порье – 32. И большинству бойцов, которые на верхушке рейтингов, сейчас чуть за 30. Они могут еще несколько лет выступать, удерживая свои позиции, а потом, думаю, начнется спад", – подытожил Донченко.

Полное интервью с восходящей звездой MMA Даниилом Донченко, который начинал карьеру в Таиланде, читайте в скором времени на OBOZREVATEL.

Ранее OBOZREVATEL давал видео нокаута Емельяненко в последнем бою россиянина.