У Байдена приняли решение о бойкоте Олимпиады-2022

Соединенные Штаты Америки объявили дипломатический бойкот Олимпийских игр 2022 года, которые пройдут в Пекине. Соответствующее решение было принято в администрации президента Джо Байдена.

Об этом в понедельник, 6 декабря, заявила пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки. По ее словам, пойти на такой шаг США решили из-за нарушений прав человека в Китае, передает USA Today.

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"Учитывая геноцид в Синьцзяне, который проводит КНР, и другие нарушения прав человека, администрация Байдена не будет отправлять дипломатическую или официальную делегацию на пекинскую Олимпиаду и Паралимпиаду 2022 года. Американские спортсмены заручатся полной нашей поддержкой, мы поддержим их на 100% из дома, но мы не будем вносить свой вклад в фанфары вокруг предстоящих игр", – заявила Псаки.

Отметим, что зимние Олимпийские игры 2022 года состоятся в Пекине с 4 февраля по 20 февраля. На соревнованиях будут разыграны 109 комплектов наград в семи видах спорта.

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