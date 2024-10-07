'Ты забыла, откуда ты': украинская фехтовальщица рассказала об угрозах из России

Фехтовальщица из Тернополя Елена Кривицкая часто сталкивается с угрозами со стороны россиян, которые напоминают ей о месте ее рождении – Ростове. 37-летняя шпажистка при этом всегда отмечает, что считает себя исключительно украинкой, а о жизни в стране-агрессорке мало что помнит.

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Об этом сама Кривицкая рассказал в интервью порталу sport24.ua. Победительница Универсиады 2009 года отметила, что особо россиян возмутил отказ Елены пожимать руку Майе Гучмазовой на чемпионате Европы минувшего года, когда наша соотечественница проигнорировала спортсменку из Владикавказа, которая перешла в сборную Грузии.

"Мне нравится, когда пишут: "Ты забыла, откуда ты", намекая на место моего рождения. Или в газете какой-то увидела заголовок "Россиянка россиянке не пожала руку". Это вызывает только смех. Это был Советский Союз. Когда он распался, наша семья вернулась в Украину. На тот момент мне было четыре года. О жизни в России я вообще ничего не помню. После окончания института отца отправили туда на завод – так родители и оказались в Ярославской области. Отец мой родом из Волыни, мама родилась в Харькове. Мы – украинцы", – сказала Кривицкая.

Отметим, что после поступка нашей соотечественницы на континентальном первенстве Гучмазова потребовала от украинских соперниц не участвовать в международных соревнованиях во время войны.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская фехтовальщица Юлия Бакастова не будет бойкотировать поединки против российских спортсменов на международных турнирах.

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