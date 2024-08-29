'Ты за ЛГБТ!' В России президент федерации устроил травлю чемпионки мира

Российская байдарочница Светлана Черниговская раскрыла истинное отношение спортивных функционеров из РФ к своим атлетам. Победительница чемпионата мира по гребле 2024 года столкнулась с невероятным давлением со стороны руководства федерации после того, как выступила на международном турнире, на котором ей категорически запрещали выступать.

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Об этом Черниговская рассказала в интервью пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс", журналист которого назвал ситуацию "лютым кринжем". По словам байдарочницы, президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгений Архипов обвинил ее в поддержке ЛГБТ.

"Я рассказывала, как я люблю греблю, хочу ехать на чемпионат мира, как у нас должна быть любовь, уважение друг к другу, что сборная должна быть как семья. А мне президент федерации в ответ говорит: "А ты знаешь, что такое ЛГБТ?" Я смотрю на него, говорю – не знаю. Он: "Так ты ж любишь греблю. Ты за ЛГБТ, значит!" Я вообще не поняла, о чем это. А он продолжает: "Ты же уже взрослая девочка, у тебя муж есть. Спроси у него!" – заявила Черниговская.

Отметим, что на ЧМ-2024 по гребле россиянина Захар Петров был дважды лишен "золота", а его апелляция отклонена. Это вызвало невероятную истерику в РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, российский каноист Алексей Коровашков признался, что избегал даже взглядов с украинцами во время проведения Олимпийских игр 2024 года.

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