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"Ты позорище!" Предателю Украины Карякину ответили в России на его истерику

Максим Иншаков
Другие виды спорта
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Сергей Карякин

Крымский шахматист Сергей Карякин, который отказался от украинского гражданства, и в свое время вступил в движение "Putin Team", прокомментировал отстранении "Спартака" от Лиги Европы. Бывший чемпион мира заявил, что и он, и московский клуб оказались в похожей ситуации. Эти слова гроссмейстера вызвали в интернете множество недовольных комментариев от российских болельщиков.

32-летний уроженец Симферополя 21 марта получил шестимесячную дисквалификацию за поддержку военных действий России в Украине.

Сергей Карякин

"Каждый из нас честно отобрался на свой турнир, а нас обоих дисквалифицировали. Просто так, потому что мы представляем Россию", – признался Карякин в интервью "Р-Спорт".

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Карякин поддержал войну в Украине

Юзеры назвали поведение экс-украинца "позорищем".

Комментарии болельщиков

Многие разочарованы умственными данными шахматиста.

Комментарии болельщиков

Некоторые напоминают Карякину разницу, что лично его отстранили за высказывания, а клуб – за принадлежность к стране.

Комментарии болельщиков

Один из болельщиков описал историю своей жизни, которая рухнула после того, как Путин решил ввести войска в Украину.

Комментарии болельщиков
Комментарии болельщиков
Комментарии болельщиков
Комментарии болельщиков
Комментарии болельщиков
Комментарии болельщиков

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Карякин призвал Роскомнадзор заблокировать Chess.com.

Сергей Карякин

Ранее шахматный портал запретил бывшему украинскому гроссмейстеру участвовать в призовых турнирах на сайте, а в трансляциях турниров ФИДЕ и призовых соревнований заменил флаги России и Беларуси на одноцветные полотна с изображением мира.