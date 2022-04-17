Крымский шахматист Сергей Карякин, который отказался от украинского гражданства, и в свое время вступил в движение "Putin Team", прокомментировал отстранении "Спартака" от Лиги Европы. Бывший чемпион мира заявил, что и он, и московский клуб оказались в похожей ситуации. Эти слова гроссмейстера вызвали в интернете множество недовольных комментариев от российских болельщиков.

32-летний уроженец Симферополя 21 марта получил шестимесячную дисквалификацию за поддержку военных действий России в Украине.

"Каждый из нас честно отобрался на свой турнир, а нас обоих дисквалифицировали. Просто так, потому что мы представляем Россию", – признался Карякин в интервью "Р-Спорт".

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Юзеры назвали поведение экс-украинца "позорищем".

Многие разочарованы умственными данными шахматиста.

Некоторые напоминают Карякину разницу, что лично его отстранили за высказывания, а клуб – за принадлежность к стране.

Один из болельщиков описал историю своей жизни, которая рухнула после того, как Путин решил ввести войска в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Карякин призвал Роскомнадзор заблокировать Chess.com.

Ранее шахматный портал запретил бывшему украинскому гроссмейстеру участвовать в призовых турнирах на сайте, а в трансляциях турниров ФИДЕ и призовых соревнований заменил флаги России и Беларуси на одноцветные полотна с изображением мира.