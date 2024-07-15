'Ты будешь освистан': чемпион ОИ из РФ пожаловался на то, что россиян будут унижать на Олимпиаде-2024

Двукратный олимпийский чемпион Денис Панкратов пожаловался на якобы унизительные условия допуска российских спортсменов к Играм в Париже. Бывший пловец отметил, что представителей страны-агрессорки будут освистывать и недовольно приветствовать в столице Франции.

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Об этом Панкратов заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Победитель Олимпийских игр в Атланте-96 на дистанциях 100 и 200 метров баттерфляем добавил, что журналисты будут задавать спортсменам из РФ вопросы, которые касаются не только их выступлений.

"Мы не хотим, чтобы при выходе на старт наших спортсменов освистывали, но это будет. Почему мы стремимся к Олимпиаде? Потому что это праздник, но для наших спортсменов этот праздник превратится в унижение. Ты можешь быть самым сильным, но даже если победишь, тебя не оценят должным образом. Ты будешь освистан, победа будет поставлена под сомнение, а на пресс‑конференции будешь отвечать на вопросы не о том, какой ты великий, а о том, что ты думаешь по поводу жизни на Марсе", – сказал Панкратов, забыв уточнить, почему россияне попали в такую ситуацию.

До этого олимпийская чемпионка Ирина Роднина выдала феерический бред о том, что в мировом спорте "не могут жить" без России.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия впервые за 40 лет не будет транслировать Олимпийские игры, которые пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.

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