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"Ты будешь освистан": чемпион ОИ из РФ пожаловался на то, что россиян будут унижать на Олимпиаде-2024

Александр Чеканов
Другие виды спорта
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'Ты будешь освистан': чемпион ОИ из РФ пожаловался на то, что россиян будут унижать на Олимпиаде-2024

Двукратный олимпийский чемпион Денис Панкратов пожаловался на якобы унизительные условия допуска российских спортсменов к Играм в Париже. Бывший пловец отметил, что представителей страны-агрессорки будут освистывать и недовольно приветствовать в столице Франции.

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Об этом Панкратов заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Победитель Олимпийских игр в Атланте-96 на дистанциях 100 и 200 метров баттерфляем добавил, что журналисты будут задавать спортсменам из РФ вопросы, которые касаются не только их выступлений.

"Ты будешь освистан": чемпион ОИ из РФ пожаловался на то, что россиян будут унижать на Олимпиаде-2024
"Ты будешь освистан": чемпион ОИ из РФ пожаловался на то, что россиян будут унижать на Олимпиаде-2024

"Мы не хотим, чтобы при выходе на старт наших спортсменов освистывали, но это будет. Почему мы стремимся к Олимпиаде? Потому что это праздник, но для наших спортсменов этот праздник превратится в унижение. Ты можешь быть самым сильным, но даже если победишь, тебя не оценят должным образом. Ты будешь освистан, победа будет поставлена под сомнение, а на пресс‑конференции будешь отвечать на вопросы не о том, какой ты великий, а о том, что ты думаешь по поводу жизни на Марсе", – сказал Панкратов, забыв уточнить, почему россияне попали в такую ситуацию.

"Ты будешь освистан": чемпион ОИ из РФ пожаловался на то, что россиян будут унижать на Олимпиаде-2024
"Ты будешь освистан": чемпион ОИ из РФ пожаловался на то, что россиян будут унижать на Олимпиаде-2024

До этого олимпийская чемпионка Ирина Роднина выдала феерический бред о том, что в мировом спорте "не могут жить" без России.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия впервые за 40 лет не будет транслировать Олимпийские игры, которые пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.

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