В России бурно отреагировали на решение Международного союза конькобежцев (ISU), который допустил к олимпийскому отбору лишь четырёх одиночников, отказав при этом в нейтральном статусе спортивным парам и танцевальным дуэтам. Отбор на Олимпийские игры-2026 пройдёт с 17 по 21 сентября в Пекине.

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала решение возмутительным и несправедливым:

"В одиночном катании только допустили. Должно было поехать больше. И что, мы теперь за это должны говорить ISU спасибо? Твари ненавидят нашу страну. Они не допустили нас в парном катании. 33 года подряд мы были первыми и определяли всё в этом виде. Это очень печально. Я даже не думала, что так расстроюсь. То, что они с нами сделали – ужасно", – цитирует заслуженную фигуристку Р-Спорт.

Пользователи из России высмеяли такую истерику тренера. "Твари и точка", – съехидничал юзер, намекая на известное название российского общепита. Другой язвительно заметил: "Такие они там все плохие, но мы продолжаем туда упорно проситься". Звучат и более резкие оценки: "Поноете, а потом дальше побежите подметки лизать ISU". А кто-то, издеваясь, написал: "Главную тварь, которая начала эту "движуху", не нашли".

Ранее Татьяна Тарасова потребовала от Международного олимпийского комитета (МОК) немедленного допуска атлетов из РФ к соревнованиями. Ярая Z-патриотка также возмутилась тем, что спортсменов из страны-агрессора допустили к Играм-2026 с сокращением квот.

Приспешница диктаторского режима Владимира Путина цинично добавила, что для подобных санкций якобы не было никаких предпосылок.

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