'Тварь! Крыса!' Чемпион ОИ довел до истерики россиян поддержкой Украины

Президент Международной федерации легкой атлетики (World Athletics) Себастьян Коу пообещал не допускать российских спортсменов на турниры под эгидой организации даже под нейтральным флагом. Двукратный олимпийский чемпион объявил об этом на встрече с украинкой Ольгой Саладухой, чем довел до истерики россиян.

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Один из главных претендентов на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК) продемонстрировал поддержку Украине, пишет Telegram-канал комитета молодежи и спорта Верховной Рады.

"Это решение особенно актуально, поскольку ряд международных спортивных организаций и сам МОК уже приняли подобные санкции из-за попыток России создавать нелегитимные спортивные структуры на временно оккупированных территориях и включать их в национальные федерации", – прокомментировала Саладуха.

Читатели портала Sports.ru набросились с оскорблениями на Коу. Они обвинили его в дискриминации, забыв о том, что их страна развязала преступную войну против Украины, которую поддерживают множество спортсменов из РФ.

"Российских легкоатлетов не допустят, и Украина сразу победит, да? Сказочный персонаж", "Израиль же тоже не допустят правильно? Из-за Газы", "Напомню, что эта тварь участвовала на Олимпиаде в Москве в нейтральном статусе. И эта крыса даже не шифруется", "Двойные стандарты, что же поделать", "Как-то неприглядно и мерзко слушать такие слова от бывшего спортсмена", – пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская легкоатлетка Ярослава Магучих рассказала, какой бред ей писали российские спортсмены после начала полномасштабного вторжения РФ.

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