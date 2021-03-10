Турнир по волейболу с рекордными призовыми в Киеве собрал самых красивых и сильных спортсменок. Видео

Волейбольная жизнь столицы развивается семимильными шагами. В Киеве прошел очередной турнир высокого уровня с рекордными по украинским меркам призовыми фондами.

Сильные команды, которые продемонстрировали превосходную игру и высокий уровень мастерства, вновь собрал Центр пляжных видов спорта "СЕТ".

На кортах клуба в турнире SET OPEN WOMEN сражались мастера спорта – сестры Инна и Ирина Махно, Ксения Чекмарева, Милослава Беспалько, Диана Лунина, Анна Шумейко, КМС Анастасия Лысенко, волейболистки первого спортивного разряда Евгения Щемелева и Вероника Пересада.

Борьба и зрелище на SET OPEN WOMEN были на уровне финала чемпионата Украины. Это и не удивительно, ведь ранее организатор проекта Константин Голубцов заявлял об амбициозных планах – вырастить в клубе "СЕТ" Сборную Украины, которая сможет выбороть на Олимпийских играх по пляжному волейболу "золото".

Решающие схватки на турнире SET OPEN WOMEN: как это было (видео)

Работа клуба "СЕТ" стартовала всего несколько месяцев назад, однако уникальные корты уже успели покорить сердца топовых игроков нашей страны – игроков Национальной сборной Украины по пляжному волейболу, чемпионов Украины и Европы, призеров европейских и мировых турниров. За полтора месяца Центр пляжных видов спорта принимает уже четвертый турнир высокого уровня.

Организаторы традиционно проводят такие турниры в разных форматах: соревнуются мужские, женские команды и микс. В прогнозах организаторов "СЕТ" – традиционно проводить турниры с солидными призовыми.