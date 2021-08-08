Церемония закрытия Олимпиады-2020: онлайн-трансляция

На Олимпийских играх 2020 года в воскресенье, 8 августа, проходит церемония закрытия. Соревновательная часть, во время которой более 11 тысяч спортсменов разыграли 339 комплектов наград, завершилась.

OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию церемонии закрытия Олимпиады-2020, которую принимает Национальный стадион. Начало – в 14:00 по киевскому времени.

ОЛИМПИАДА-2020. ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ

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13:13. Приветствуем всех любителей спорта! В Токио начинается церемония закрытия Олимпийских игр-2020.

13:22. Знаменосцем Украины во время шоу станет Людмила Лузан. Каноистка завоевала "бронзу" и "серебро" в Токио.

Видео дня

14:00. ШОУ НАЧИНАЕТСЯ!

14:00. К слову, спортсмены должны покинуть Токио не позже, чем через 48 часов после закрытия.

14:02. Напоминают нам яркие эмоции Игр.

14:04. Флаг Японии выносят.

14:08. Гимн Японии звучит.

14:10. Сейчас выносят флаги всех стран-участниц.

14:21. Начинается парад атлетов.

Украина в Японии завоевала 19 наград, но лишь одна из них стала золотой. В общем зачете наша страна стала 44-й, что стало худшим результатом в истории.

Единственную медаль наивысшего качество для Украины добыл борец греко-римского стиля Жан Беленюк. Он был сильнейшим в весовой категории до 87 килограмм. Смотрите полный список украинских медалистов Олимпиады-2020.

Церемония закрытия ОИ продлиться около двух с половиной часово. Организаторы отказались от феерического шоу, а посвятят его японскому колориту. Команды выйдут на арену в порядке японского алфавита. Кроме того, известно, что последней на стадионе появится сборная беженцев.

В коце церемонии будет погашен олимпийский огонь. А завершит шоу грандиозный фейерверк.

Как сообщал OBOZREVATEL, последнюю медаль для Украины на Олимпиаде в Токио завоевала Елена Старикова. На велотреке в спринте 25-летняя спортсменка уступила лишь канадке Кейли Митчелл.