'Цель – уничтожить': чемпиона мира из РФ удивило отстранение россиян за поддержку войны в Украине

Российский фигурист Никита Кацалапов назвал неожиданным отстранение спортсменов из РФ от международных соревнований после полномасштабного вторжения его страны в Украину. Призер Олимпийских игр в Пекине-2022 и чемпион мира-2021 также обвинил федерации в якобы попытках "уничтожить наш спорт".

Об этом Кацалапов заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Приспешник режима Владимира Путина, который принимал участие в Z-митинге в Лужниках в марте-2022, ужаснулся не факту нападения России на нашу страну, а последовавшим за это санкциям в отношении агрессора.

"Это ужасно, что нас отстранили от международных стартов. Их цель – уничтожить наш спорт. На данный момент остается только терпеть, развиваться. Сложно было представить, что такое возможно. Это печально, надо терпеть. Нужно быть лучшими, когда мы выйдем на международную арену. Сейчас очень редко общаемся с иностранными спортсменами. С момента Олимпиады только с несколькими общались. Им говорят одно, мы говорим абсолютно другое", – сказал Кацалапов.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков потребовал от МОК игнорировать военную агрессию России в отношении Украины и вообще не интересоваться этой темой. Его также высмеяли в сети после слов о том, что мировой спорт "беднеет, теряет свой уровень" из-за отстранения российских спортсменов.

Как сообщал OBOZ.UA, президент МОК Томас Бах красиво поставил на место главу МИД РФ Сергея Лаврова, который обвинил функционера в предательстве спорта, напомнив ему о нападении России на Украину.

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