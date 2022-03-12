Трясутся руки и текут слезы. Известная украинская гимнастка рассказала о "15 днях ада"

Знаменитая украинская гимнастка Виктория Мазур у себя в Instagram написала эмоциональный пост, в котором поделилась своими чувствами о первых днях войны с Россией. 27-летняя спортсменка с трудом нашла подходящие слова, чтобы описать весь тот ужас, который испытала.

По словам Мазур, она все эти дни молится за каждого близкого ей человека, за Украину и за свою семью.

"На данный момент я нахожусь в Киеве, все дни сплю с ребёнком в ванной, дальше от окон. В подземном паркинге тоже подготовлен матрас и одеяло для моего сына. Сейчас я пишу во время очередной воздушной тревоги, у меня трясутся руки и слезы катятся ручьем при виде как летят ракеты", – рассказала четырехкратная бронзовая призерка чемпионатов мира.

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Мазур призналась, что не может описать тот страх, который она испытала.

"Пожалуйста остановите войну! Наш народ страдает и погибают мирные жители, а самое главное дети, ради которых мы живем", – эмоционально призвала Вика.

Напомним, что глава РФ Владимир Путин под утро 24 февраля неожиданно обратился к россиянам и объявил о начале "специальной военной операции на Донбассе".

Сразу после его обращения начали греметь взрывы в разных городах Украины. Очевидцы публиковали видео из разных уголков вдоль границы от Луганска до Житомира.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что начав полномасштабное нападение на украинское государство, президент РФ Владимир Путин объявил войну всей Европе.

В субботу утром, 26 февраля, российские оккупанты при обстреле Киева попали в 24-этажный дом по адресу ул. Лобановского, 6а. "Свеча" расположена почти на самой Севастопольской площади, в Соломенском районе. В результате попадания ракеты разрушений получили 5 этажей – с 17 по 24.

Позже мэр столицы Виталий Кличко обнародовал видео с камеры наблюдения, зафиксировавшей момент попадания снаряда в здание.