Трое против одного: в Польше прошел "сумасшедший" бой по правилам MMA. Видео

Несколько дней назад в Польше в рамках события под эгидой организации Elite Fighters прошел "сумасшедший" поединок по правилам смешанных единоборств (MMA), в котором трое бойцов сошлись в противостоянии с одним соперником. Об этом сообщает издание The Sun.

Сразу же после начала схватки на спортсмена, известного под прозвищем Кунг-Фу Панда, налетели оппоненты. Прошло пару секунд, прежде чем они повалили его на настил.

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Один из бойцов прижал Панду к полу и не давал подняться, а двое других начали молотить его кулаками по лицу. Рефери не смог долго наблюдать за избиением и остановил противостояние через 14 секунд после его начала. В этот момент до окончания первого раунда оставалось 2:46.

Спортсмены, находившиеся в большинстве быстро подбежали к поверженному сопернику и помогли ему подняться. Все бойцы обнялись, а Панда даже сумел выдавить из себя некое подобие улыбки, несмотря на побои, которые были ему нанесены.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России состоялся необычный поединок, в котором 62-килограммовая девушка-боец смешанных единоборств Дарина Маздюк нокаутировала 240-килограммового соперника.