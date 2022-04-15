'В Мариуполе звучат автоматные очереди, все горит': чемпион Европы рассказал, как мама и 10-летняя сестра вырвались из ужаса

Чемпиону Европы по прыжкам в воду Станиславу Олиферчику хочется плакать, когда он смотрит фото и видео из своего родного, разбитого россиянами Мариуполя. Спортсмен более двух недель не мог связаться со своей семьей в заблокированном городе. Но в итоге родным удалось вырваться под обстрелами из того ужаса.

В интервью OBOZREVATEL Станислав рассказал, как выдержал эти недели без связи с родными, что осталось от его дома в Мариуполе и как он готовиться к чемпионату мира-2022.

– Когда началась война, я был на тренировочном сборе в Киеве. Проснулся, наверное, в полшестого утра от каких-то странных звуков. Слышал какие-то бахи, но думал, что мне показалось. В итоге я еще полчаса повалялся, пытаясь уснуть, но не получилось. А затем встал, открыл окно и увидел, что люди с вещами грузятся в машину и куда-то уезжают.

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Я не понимал, что происходит, открыл Instagram, и там уже новостей было достаточно. Стало понятно, что Россия напала на Украину и начала полномасштабную войну.

– И что вы сделали?

– Вы не поверите, я пошел в бассейн "Ліко" на тренировку. Так как я из Мариуполя, то у меня в 2014–2015 годах уже были похожие ситуации. В этот раз я тоже подумал, что чуть-чуть постреляют и на этом все закончится. И мое окружение, родные из Мариуполя тоже были в этом уверены. Ну, три дня постреляют, не больше. А потом начнутся какие-то переговоры, и война закончится.

Но такого масштаба бомбардировок и разрушений вообще никто не ожидал, наверное. И как к этому подготовиться? Никак...

– Чуть ли не на протяжении всего февраля говорили, что Россия стягивает войска к нашей границе. Не думали, что все-таки решится напасть?

– Я вообще не верил в это. Как-то в голове не укладывалось, что в 21 веке возможны военные действия и нельзя все решить дипломатическим путем. Но у России почему-то получается так, что обязательно надо воевать. Разговор с ней не складывается.

– Ваши родные выехали из Мариуполя?

– К счастью, да. Получилось, что до 2 марта связь была хотя бы раз в день. А потом вообще пропала. Я, наверное, на протяжении 15 дней не переставал звонить маме, сестре, родным и друзьям раз по 10 на день. Но эти звонки шли просто в никуда. Абонент вне зоны...

Состояние мое вообще никому не пожелаешь: паника, нервы... На всех этих эмоциях я сбросил 5 кг. Было очень тяжело. Я ничем не мог себя отвлечь. Буквально жил в Telegram-каналах, искал хоть какую-то информацию о домах, где живут мои родные и близкие. Это был ужас.

– Как в итоге вашей семье удалось выбраться?

– О том, как они выезжали из Мариуполя, можно снять фильм. В первый раз, когда объявили зеленый коридор, то мама и сестра сели в машину к моему дяде и поехали, но на ближайшем блок-посту их развернули. Сказали, что идет мощный обстрел, езжайте обратно. После этого еще дней 16 они оставались дома.

Началась активная бомбежка, в край нашего дома попали. А в дом бабушки и дедушки вообще влетел снаряд, конкретно в их квартиру. Повезло, что они находились в другой комнате и не пострадали. Я был в шоке, когда увидел, учитывая, что я там провел все детство. А дома практически нет, как и других домов в округе. Одни – разрушены, другие – сгорели.

День на 14-й у нас под подъездом стоит 5 русских БТРов, и эти "освободители" конченые просто зашли в квартиру к маме и сестре и спросили: "Как у вас тут дела?" Это вообще как? Нормально? Как еще могут быть дела в такой ситуации?!.. Они еще походили по квартире, что-то посмотрели и ушли.

В итоге семья выбралась 17 марта. Машина моего дяди находилась в центре города. К ней в нормальных условиях надо пройтись еще минут 10. То есть, он оставил машину где-то у себя во дворах и шел к ним под обстрелами. А затем они вместе пробирались к машине. Моя мама и 10-летняя сестра, которые взяли с собой лишь небольшую сумку, идут за дядей, а впереди обстрелы. Стоит техника, звучат автоматные очереди, все горит, все разрушено...

Я не знаю, как по ним не прилетела какая-то шальная пуля. Или кто-то по дороге не решил подстрелить, потому что это видите ли переодетые "нацисты". Кошмар, конечно. Но в итоге они выехали, хоть и не без проблем. В машину где-то возле водительского места попала пуля Но, к счастью, все обошлось.

– Отслеживали, стоит ли еще ваш дом?

– Пока да, но в Мариуполе уже нет ни одного целого здания. У нас попало в край 9-этажки, а родные живут на первом этаже.

А мой друг жил в микрорайоне Восточный – край города, который ближе к России. И если 8 лет назад он находился дома и ничего не произошло, снаряд упал в соседнем дворе. То в этот раз в день его рождения 1 марта снесли квартиру. К счастью, дома его нет, он давно выехал, но снаряд попал прямо в его квартиру. А через 10 дней дома уже не было. И люди из Мариуполя сейчас реально бездомные.

– Общались после начала войны с российскими спортсменами?

– У меня в принципе к ним поменялось отношение, начиная еще с 2014 года. И ни с кем из них я толком не общался. Бывало, что при встрече мог сказать "привет" и "как дела?" Или перекинуться словами, пока ждешь очередь на трамплин. Но не более. А когда все это началось, то из нынешней российской сборной никто даже не написал: "Как дела?" Не говоря уже о чем-то типа "извиняемся за нашего дебилоида президента, который вас бомбит".

Только два бывших российских прыгуна буквально на третий день войны спросили, как дела, как семья. А что ты тут ответишь? Нормально, бывало и лучше. А так они все ушли на русском военном корабле.

– Вы собираетесь вернуться в Мариуполь после победы и изгнания всех россиян?

– Хотелось бы. У меня Мариуполь – это место силы. В последние годы я жил на три города. В Киеве, Запорожье и Мариуполе, куда приезжал дней на 5. Я приходил на пирс, чтобы встретиться с друзьями, могли посидеть в кафе с близкими людьми, чтобы вместе провести время. Меня это вдохновляло, придавало силы.

У нас в Мариуполе как раз был ремонт в бассейне "Нептун", и в этом году его должны были открыть. В итоге во время войны там прятались беременные женщины и туда с самолета тоже скинули снаряд. Ну как можно было?! Не знаю, что в итоге с женщинами, но надеюсь, что все в порядке. И я сейчас пока вообще не знаю, что делать дальше.

– А вы сейчас где? И как смогли после таких событий вернуться к тренировкам? Понятно, что семья выехала, но война продолжается, и в том же Мариуполе остается еще очень много людей.

– Я сейчас в Хорватии. И на тренировках как-то попроще. Мы с ребятами из команды отвлекаем друг друга, общаемся, пытаемся шутить, чтобы как-то разрядить обстановку. Но когда остаешься один на один со своими мыслями, то это, конечно, ужасная ситуация. Когда я смотрю фото и видео из Мариуполя, то мне хочется плакать. Да и на остальные пострадавшие города смотришь – просто нет слов.

– В июне в Будапеште пройдет чемпионат мира по водным видам спорта. Как готовитесь и где-то еще собираетесь выступать?

– Сейчас собираем прыжки для программы. На метровом трамплине у меня собрано уже 4 прыжка, на 3-метровом – два. И там, и там должно быть по 6. Думаю, что через две-три недели программа у меня уже будет 100% готова. Останется ее только напрыгивать и готовиться непосредственно к чемпионату мира.

– Ну вы хоть порадовались, что россиян отстранили и от чемпионата, и от других международных турниров?

– Знаете, с такой злостью порадовался. Даже не знаю, как это объяснить, но у меня последние полтора месяца полное опустошение внутри. Я уже не радуюсь, не грущу. Я просто хожу, словно не на этой планете, мыслями где-то не здесь.

Как бы отстранили – прекрасно, рано или поздно это должно было произойти. Я просто не понимаю, почему с этим так долго тянули. Пусть сидят у себя или выступают на местных соревнованиях с Арменией, Киргизией, Северной Кореей. Там, где нет современного мира, а только насилие, кровь... А к нам, пожалуйста, лезть не надо. Хотя уже полезли. Теперь уходите побыстрее.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что у 5-кратного чемпиона Европы по спортивной гимнастике Игоря Радивилова в Мариуполе погибли бабушка и дедушка.