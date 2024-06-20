'Трепещи США и проклятый Запад'. 'Альтернативная Олимпиада' в России оказалась 'стыдом' и 'цирком'

В Казани подходит к концу Игры БРИКС, которые российские пропагандисты пафосно назвали "альтернативной Олимпиадой". За 3 дня до завершения соревнований сборная России досрочно выиграла медальный зачет, завоевав 343 медали (173-101-69).

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На втором месте находится сборная Беларуси со 156 медалями (32-56-68), на третьем – Китай, у которого 46 наград (17-17-12).

Российские фанаты высмеяли такой "грандиозный успех" своей страны.

"Взял отгул на заводе, с мужиками будем пить водку, пересматривать и радоваться. Это что то невероятное! Олимпийские игры 2024 года в Париже решили отменить. Организаторы признали, что их турниру не по силам потянуть конкуренцию с российскими Freaks Games", "Трепещи США и проклятый Запад. Россия всех разрывает. Даже когда в дисциплине участвует всего 1 участник", – стебутся юзеры.

Болельщики не могут понять, для чего было организовано все это и за чьи средства.

"Вот абсолютно честно. Без иронии. Зачем?! Для чего? Ведь получилось только хуже. ’’Всё это было бы смешно когда бы не было так грустно", "Олимпиада автоматически становится галимым договорняком... или товарняком, а игры БРИКС автоматически переименовываются в Нью-Олимпиаду", – иронизируют россияне.

Как сообщал OBOZ.UA, несколько дней назад комментатор Игр БРИКС стал участником большого скандала во время трансляции соревнований по самбо. Во время выступления российского атлета Кирилла Князькова он назвал его представителем русов и предложил девушкам взять парня на заметку, при этом добавив, что "шмары нам не нужны".

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