'Тренировал меня в номере'. В России известный тренер по фигурному катанию домогался к своей ученице-чемпионке. Девушка рассказала подробности

Фигуристка Вероника Жилина заявила, что хореограф и тренер Сергей Розанов домогался к ней во время тренировочных сборов. По словам спортсменки, инциденты произошли, когда ей было 11 лет.

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Как рассказала Жилина в интервью "Матч ТВ", всё происходило в Кисловодске. Розанов приходил к ней в гостиничный номер, уговаривал позволить сделать массаж и настаивал, несмотря на отказы. По словам спортсменки, в тот момент она находилась в номере одна.

"То же самое было в зале, тоже в Кисловодске, после разминки, там он уже настаивал, когда все спортсмены и тренеры уже вышли из зала. Приходил с банкой пива и тренировал меня в номере, — сказала 16‑летняя Жилина "Матч ТВ".

Ранее мать спортсменки Людмила Алферова также писала об этих инцидентах в Telegram-чате, заявив, что домогательства происходили, когда её дочери было всего 11 лет.

Сергей Розанов пока никак не прокомментировал обвинения. Он ранее работал в академии "Ангелы Плющенко", а также входил в тренерскую группу Этери Тутберидзе.

Жилина — одна из самых перспективных юных фигуристок России. В сезоне 2022/23 она завоевала "серебро" на первенстве России среди юниоров и победила в Финале Гран-при среди юниоров.

Обвинения в домогательствах к юной фигуристке Веронике Жилиной со стороны тренера Сергея Розанова вызвали бурную реакцию в соцсетях. Пользователи не только обсуждают поведение самого Розанова, но и задаются вопросами к родителям спортсменки и к молчаливой реакции профессионального сообщества.

"Почему молчали столько лет?" — один из самых частых вопросов. Пользователь Katerina Sunny недоумевает:

"Если это правда, то почему мать Жилиной молчала 5 лет? Это серьёзное обвинение, а Розанов сейчас продолжает работать с детьми".

Многие считают, что история была известна узкому кругу, но никто не решался говорить вслух.

"Судя по посту Влада Жукова (Лапидарность), об этом все знали, но никто не решался говорить без заявлений жертв. Какой ужас", — написала Vera Goncharova.

В комментариях вспоминают и о менталитете, и о страхе потерять репутацию.

"Придать произошедшее огласке – значит нарисовать на своём лице огромную белую мишень… А я напоминаю: речь идёт о малолетней девочке", — подчеркнула Mari Karimova.

Другие, напротив, критикуют мать спортсменки.

"Мама, зная о домогательствах, столько времени позволяла Розанову работать с малолетними дочерьми… либо она такая мама, либо она врёт", — считает Ягун Ягунини.

Схожую точку зрения высказал Zhuuuzhik:

"Мужик домогается одной её дочки – и она приводит к нему вторую. Вы видите логику? И я нет".

Некоторые комментаторы вообще поражены тем, как можно было так рисковать своей карьерой.

"Я уже молчу про аморальность, но как можно в наш век, когда всё тайное становится явным, так себя подставлять", — удивляется Юлия Р.

Несмотря на жаркие споры, практически все комментаторы сходятся в одном: если слова Жилиной подтвердятся, тренеру не место в спорте – особенно в работе с детьми.

Сергей Розанов — известный российский тренер по фигурному катанию, который прославился на фоне громких переходов ведущих спортсменок между академиями.

В 2020 году он оказался в центре внимания, когда вместе с одной из самых популярных фигуристок того времени — Александрой Трусовой — перешёл в новую школу Евгения Плющенко, которая называлась "Ангелы Плющенко". Этот переход тогда активно обсуждался в спортивной среде, а сам Розанов стал одной из главных фигур конфликта между тренерскими штабами.

До этого Розанов работал в знаменитой московской школе "Хрустальный" под руководством Этери Тутберидзе — это один из самых титулованных тренерских коллективов в мире, воспитавший олимпийских чемпионок и чемпионок мира. Внутри этой команды он считался важным помощником, особенно в работе с юными спортсменами.

После перехода к Плющенко он также привёл в академию звезду того времени Алёну Косторную. Однако после этого его карьера пошла на спад — со временем он ушёл из "Ангелов" и стал менее заметной фигурой в мире фигурного катания.

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