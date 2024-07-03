Тренер сборной России арестован в Москве за терроризм

Тренер юношеских сборных России по вольной борьбе Алишери Исматзоду арестован в Москве по делу о содействии терроризму, сообщают РИА Новости. Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

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Мужчина был задержан накануне. Ему вменяется ч. 1 ст. 205.1 УК РФ: склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из преступлений террористической направленности или подготовка лица в целях совершения такого преступления. Следствие считает, что Исматзода переводил денежные средства лицам, связанным с терроризмом.

"В отношении Исматзоды судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 28 августа 2024 года", - говорится в заявлении Щербинского суда Москвы .

В Федерации спортивной борьбы в разговоре со СМИ назвали задержание "шокирующим" и отметили, что ничего не знают о следствии в отношении тренера. 32-летний Исматзода является мастером спорта, а также тренером высшей категории

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