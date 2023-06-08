Тренер сборной РФ назвал Россию 'островком адекватности' и с гордостью заявил, что спортсмены не осуждали войну в Украине

Тренер сборной России по тхэквондо Болат Изутдинов назвал абсурдными требования Международной федерации (World Taekwondo) требования к спортсменам из РФ не фотографироваться с наградами ЧМ-2023 на фоне национальной символики. Наставник победительницы первенства Лилии Хузиной добавил, что атлеты из страны-агрессора не подписывали документов с осуждением войны в Украине для участия на турнире..

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Об этом Изутдинов заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Он назвал Россию "островком адекватности", а чиновников World Taekwondo сумасшедшими. Наставник россиян добавил, что спортсменам также запретили высказываться о политике.

"Когда весь мир сходит с ума, мы должны оставаться островком адекватности. С полной ответственностью заявляю, что ребятам не предлагалось подписывать и они не подписывали деклараций об осуждении СВО (так в России позорно называют войну в Украине. – Ред.) или политики страны. По приезду было предложено не делать никаких политических высказываний, воздержаться от показа флага РФ, всего, что связано с РФ. Дальше что будет? Они же с ума сходят. Самое важное, что гражданка России – чемпионка мира. Пять медалей приехали в РФ. Они создают эффект мотивационный", – сказал Изутдинов.

Ранее чемпионка мира по легкой атлетике Иоланда Чен призвала приставлять к спортсменам из России надзирателей, которые будут следить за документами, которые подписывают атлеты для участия в международных соревнованиях.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирная федерация тхэквондо начала расследование в отношении России после того, как на ЧМ-2023 в Баку прибыли спортсмены, которых отстранили от соревнований.

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