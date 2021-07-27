Тренер победительницы ОИ в Токио поразил эмоциями после ее победы. Видео стало "вирусным"

Тренер австралийской пловчихи Ариарне Титмус, которая одержала сенсационную победу в заплыве на 400 метров вольным стилем, не сдерживал эмоции после триумфа своей подопечной. Реакция Дина Боксолла на ее успех буквально "взорвала" сеть.

Многие пользователи Twitter и YouTube опубликовали ролик, на котором видно, как наставник Титмус после финиша начинает широко и быстро шагать в зоне для зрителей, срывает с себя маску и чуть не сбивает с ног девушку, стоявшую у него на пути. В конце своего мини-шоу Боксолл подошел к стеклянному ограждению, схватился за него и начал осуществлять необычные движения тазом.

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Пользователи не скрывали своего восхищения после просмотра видео. Они назвали это празднование лучшим в истории.

"Он должен нести флаг на церемонии закрытия Олимпиады", "Настоящая дикость… В хорошем смысле этого слова", "Дайте ему "золото" за это", "Лучшее празднование в истории", "Работница Олимпиады не знает, как справиться с этим парнем", "Это я называю страстью", "Незабываемое празднование! Теперь я твой фанат", – написали юзеры.

Отметим, что на дистанции в 400 метров вольным стилем Титмус неожиданно обогнала американку Кэти Ледеки, которая является 5-кратной олимпийской чемпионкой и 15-кратной чемпионкой мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, китайский тяжелоатлет выиграл "золото" Олимпиады в Токио самым необычным способом, который назвали "приемом фламинго".