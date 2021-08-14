Тренер Линой Ашрам о сборной России: люди не умеют достойно проигрывать

Тренер израильской художественной гимнастки Линой Ашрам Айелет Зуссман призналась, что не встречалась с тренерами россиянок Дины и Арины после того, как те подали протест на судейство на Олимпиаде. Дину Аверину и Линой Ашрам разделили 0,15 балла после чего россияне устроили настоящий скандал.

Зуссман отметила, что сразу после оглашения неофициальных результатов она смогла перекинуться парой слов лишь с тренером белорусской гимнастки Алины Горносько.

"Я не общалась с россиянками и это действительно очень неприятная ситуация, когда люди не умеют достойно проигрывать. Но я встретил тренера Горносько, которая стала третьей. Они тоже протестовали против ее победы, потому что Арина Аверина заняла только четвертое месте. Для меня все, кто стояли на подиуме, там и должны были быть", – цитирует Зуссман Ynet.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, во время Олимпиады-2020 случился скандал на турнире по художественной гимнастике.

Победу в личном единоборстве сенсационно добыла Линой Ашрам. Израильтянка разбила главную фаворитку – представительницу России Дину Аверину.

Победа гражданки Израиля стала первой победой не россиянки за 25 лет в художественной гимнастике на Олимпиадах.

Позже была опубликована биография Ашрам. Девушка служила в армии и отпрашивалась на тренировки.

Также появилось видео победного выступления Линой.

Спустя несколько дней украинская судья попыталась объяснить поражение россиянок, и ей стали угрожать смертью.