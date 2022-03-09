Трехкратный олимпийский чемпион из России вспомнил СССР и лишился важнейшего контракта с западным спонсором

Чемпион мира по лыжным гонкам из России Александр Большунов после того, как международная Федерация лыжных гонок отстранила всех россиян, отправился в Ярославскую область на Деминский марафон. Перед гонкой Александр устроил необычную шутливую фотосессию: надел ретроформу сборной СССР и прокатился на лыжах той эпохи.

"СССР, 1980 год", – подписал кадры Большунов.

В сторис Большунов выложил видео, на котором разминается под песню Владимира Высоцкого "Утренняя гимнастика".

Французский производитель лыж Rossignol, который является основным спонсором Большунова и поставляет лыжи 25-летнему россиянину, приостановил сотрудничество.

Видео дня

"Мы связались с ним и объяснили, что Rossignol не поддерживает эти фото. Мы поддерживаем решения спортивных федераций (FIS, IBU) о приостановке участия российских спортсменов в предстоящих соревнованиях. Поэтому мы приостановили наше сотрудничество с российскими спортсменами и внимательно следим за развитием ситуации", - заявил в интервью TV2 директор компании по спорту Колин Барбе.

Отметим, что год назад Александра наказали за нападение на финского соперника Йони Мяки на финише эстафеты на Кубке мира по лыжным гонкам.

Большунов сначала попытался ударить Мяки своей палкой, а затем врезался в него после окончания заезда, сбив финна с ног. Тогда команду россиянина дисквалифицировали и лишили "бронзы" в эстафете.

Комментируя инцидент, отец российского лыжника заявил, что за такое поведение нужно подходить к соперникам и "по-русски давать им в морду".

Мяки признался, что действительно мешал Большунову на финише и провоцировал его перед решающим отрезком.