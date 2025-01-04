Трехкратного чемпиона мира по легкой атлетике вырубили электрошокером во время 'бусификации'. Знаменитый спортсмен арестован. Видео

Трехкратный чемпион мира по легкой атлетике Фред Керли был арестован после конфликта с полицией. Инцидент произошел вечером в Майами-Бич когда 29-летний бронзовый призер Олимпиады в Париже-2024 пытался добраться до своего автомобиля, но вступил в спор с офицерами, чтобы выяснить ситуацию с парковкой.

Видео дня

По данным полицейского отчета, Керли вел себя агрессивно и в какой-то момент толкнул одного из офицеров. После этого несколько правоохранителей повалили его на землю, а один из них применил электрошокер.

На видео видно, как спортсмен кричит на сотрудников полиции, называя их "слабаками", прежде чем его увели в наручниках.

Была задержана и подруга Керли диджей Sky High Baby. Женщина снимала процесс задержания на видео, при этом истошно крича, призывая копов остановиться.

Фреду предъявлены обвинения в нападении, сопротивлении полиции и нарушении общественного порядка. Он был задержан в пятницу утром, но отпущен под залог в тот же день.

Адвокат спортсмена назвал действия полиции "чрезмерным применением силы" и подчеркнул, что Керли является образцовым гражданином и заслуженным спортсменом, представлявшим США на Олимпиадах.

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