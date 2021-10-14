Трехкратная чемпионка России по ачери-биатлону (в этом виде спорта вместо винтовки спортсмен использует лук и стрелы) Мария Корнеева подозревается в убийстве Романа Федулова – 15-летнего пасынка своего сожителя Владислава Цикунова. Цикунов и Корнеева были задержаны 14 октября, сообщает портал регионального Следственного комитета России.

Тело мальчика с признаками насильственной смерти, было найдено 13 октября в заброшенном колодце в лесополосе возле деревни Земенки Рязанского района. Труп был засыпан землей и мусором. По информации СКР убийство носит следы "обрядово-культового характера".

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Во время следственных действий Цикунов признался. что Корнеева должна была оглушить его пасынка и потом нарисовать на его теле оккультный символ. По словам подозреваемого Мария нанесла Роме смертельное ножевое ранение.

15-летний Рома был вторым ребёнком (из трех) Елены Федуловой. Как сообщает Telegram-канал Mash, ссылаясь на знакомую Федуловой, та после знакомства с Владиславом Цикуновым жила с ним в ее доме.

После того, как отношения остыли и пара решила развестись, суд разделил жилье Елены пополам, но Владиславу этого было мало: он угрожал бывшей жене, она — обращалась в полицию (40 раз за год), там заявления игнорировали.

Как сообщал OBOZREVATEL, двукратный чемпион FCF-MMA (полноконтактный рукопашный бой) Алан Хадзиев скончался после смертельного ранения, полученного во время драки в одном из ресторанов города Моздока, который находится в Северной Осетии.