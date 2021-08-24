Трагическое выступление украинских марафонцев на Олимпиаде: почему из шести до финиша добежал один

Марафон на Олимпийских играх-2020 в Токио стал непростым испытанием для бегунов. Даже опытные спортсмены падали прямо на дороге в условиях японской жары и высокой влажности. Украина была представлена тремя участниками в женском марафоне и тремя – в мужском. Из них до финиша добежала только Дарья Прокофьева, которая показала 42 время.

В чем причина массового схода наших бегунов на главном старте последних пяти лет, OBOZREVATEL поинтересовался у главного тренера сборной Украины по выносливости Сергея Романчука, который и сам в прошлом марафонец.

– Конечно, это трагическое выступление. Команда была отобрана согласно критериям, которые были достаточно высокие – 2:11,30 часа у мужчин и 2:29,30 – у женщин. Наши марафонцы пробежали гораздо лучше. Подготовка к Олимпиаде прошла в полном объеме. Кто-то готовился в Кении, кто-то – в Киргизии. Это не большие деньги. Дешевле, чем готовиться в Украине, даже в Карпатах, за исключением билета. Но там есть все условия и климатические, и самое главное в беге на выносливость – высокогорная подготовка.

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Наука говорит, что для перестройки организма под новый часовой пояс нужно к каждому часу разницы во времени добавлять один день. Но мы решили бежать на Олимпиаде на третий день после прилета, чтобы не попадать в острую акклиматизацию. Пока процессы в организме еще не пытаются переключиться, что происходит на четвертый день и позже.

Мы решили, что не стоит находится в Японии изнуряющие 10 дней, так как ожидали, что будет очень влажный климат, а так и было – 78-82%. Плюс температурный режим и психологический фактор.

Как объяснил Романчук, для адаптации атлетов научно-исследовательским институтом были разработаны рекомендации по поведению до вылета на Олимпиаду, во время перелета и по прибытию в Японию.

– Единственный сбой, не от нас зависящий, произошел по прибытию в Токио, где должна была быть часовая пересадка. И в 2:30 по местному времени мы должны были быть на месте. Но получилось, что мы там проходили всю ковидную процедуру, сдавали тесты, получали аккредитацию, и в Саппоро прибыли уже где-то в 22:00. Хотя рассчитывали вечером того же дня еще сделать разминку после дороги. Но не получилось.

Также нужно было не спать в самолете. Я летел в первой группе со спортивной ходьбой, а марафонцы добирались сами, и мне кажется, что они нарушили эти рекомендации. В самолете нельзя было спать, и самым важным для адаптации было войти в первую ночь. Как только входишь в первую ночь и спишь по местному времени, все нормально. Но если в первую ночь не вошел, как показывает практика, ты не войдешь ни во вторую, ни в третью и пойдет полный сбой всех ритмов.

В итоге во время марафона на Олимпиаде у женщин два схода. У Михайловой Дарьи незадолго до старта появилась проблема с тазобедренным суставом – воспалился. Даша сошла после полумарафона, Калюжная рассказывала, что ее накрыл тепловой удар. Что касается Прокофьевой, то в тех условиях, несмотря на проигрыш в 9 минут первому и второму призеру, считаю, что она со своей задачей справилась.

Что касается ребят, то, считаю, что Богдан-Иван Городиский быстро начал. А у наших спортсменов нет запаса прочности, чтобы бежать в таких климатических условиях. Это, конечно, печально. Ребята сетуют на акклиматизацию, говорили, что плохо себя чувствовали, но я считаю, что было быстрое начало марафона, "залезли в долг", а потом не справились и произошел сход.

Ведь чем опасна влажность? Если ты быстро начал, и потом даже сбавляешь скорость, то восстановиться во время бега уже практически невозможно. Богдан где-то после 25 км сошел, Нижник - в районе полумарафона, Ситковский - в районе 17 километра. В итоге - три схода, что непростительно на Олимпиаде. Но я не снимаю с себя вину за такие результаты. Для меня, как тренера, это все трагично до сих пор.

В то же время, как отметил тренер, на Олимпиаде было очень много неожиданных результатов. И сразу 30 спортсменов не смогли завершить марафон.

– Сборная Эфиопии, которая имела показатели в районе 2 часов и 4 минут, тоже полностью сошла. Причем тяжело сошли, с оказанием помощи. А бывший рекордсмен Европы только 38-й. Много неожиданных результатов. Но победитель Олимпиады Кипчоге – это что-то невероятное. Ну и американка, которая бежала третий марафон в карьере, и стала третьей.