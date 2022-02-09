Топ-модель с обложки Vogue выиграла "золото" Олимпиады-2022. Фото девушки

Китайская фристайлистка Эйлин Гу стала настоящей героиней у себя на родине, выиграв "золото" зимних Олимпийских игр. 18-летняя спортсменка опередила всех конкурентов в дисциплине биг-эйр.

Однако Эйлин обрела огромную популярность еще до успеха на ОИ-2022. Девушка попала в индустрию моды в 2019 году и с тех пор добилась в этой сфере впечатляющих результатов. После того, как один из китайских брендов пригласил юную Гу на на Неделю моды в Париже, ее карьера пошла стремительно вверх.

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Фристайлисткая появлялась на страницах китайских изданий Elle и Vogue, а также сотрудничала с Tiffany & Co, Louis Vuitton и Victoria’s Secret.

По информации The Sun за съемку в одной рекламе, Эйлин может получить до 2,3 млн евро. В 2021 году китаянка заработала более 14 млн.

Гу родилась в Сан-Франциско в семье отца-американца и матери-китаянки. Ее мать переехала в США из Китая, когда ей было двадцать с небольшим и поступила в университет США.

14 и 18 февраля Эйлин Гу выступит на Играх-2022 еще двух дисциплинах – слоупстайле и хафпайпе.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться снимками юной чемпионки.