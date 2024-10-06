'Только идиот этого не видит'. Любимый конферансье Путина проговорился об истинной ситуации в России после санкций в спорте

Известный российский журналист Дмитрий Губерниев считает, что отстранение РФ от участия в зарубежных соревнованиях сильно ударило по российскому спорту. По мнению одиозного комментатора, более-менее этот бан удалось пережить лыжникам и биатлонистам, которым организовали старты внутри страны.

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"Остальным пока трудно. Мы проводим соревнования так, как можем. В биатлоне и лыжах нет проблем с точки зрения показа, рассказа, финансовой привлекательности, спонсорской и телевизионной.В остальных зимних видах спорта проблем очень много. Но, конечно, это не означает, что российские сезоны прошли так, как это было во время международных стартов. Как сильно вообще отстранение ударило по российскому спорту? Очень сильно. Только идиот этого может не понимать", – уныло заявил Губерниев в интервью Metaratings.

Кроме того журналист раскритиковал действия главы Национального олимпийского комитета.

"Возмущает и расстраивает дурацкая позиция Станислава Позднякова. Он из великого чемпиона превратился в бюрократа, который почему-то перестал любить спортсменов", – сказал ведущий "Матч ТВ".

Такие откровения комментатора вызвали изумления у российский болельщиков.

"А Губерниева сегодня прорвало , вдруг начал правильные мысли толкать - совесть заела наконец то", – пишут юзеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Губерниев стал жертвой оскорбительных комментариев в интернете после того, как провел митинг на Манежной площади (Москва) в поддержку Владимира Путина.

СМИ назвали журналиста "главным конферансье Путина", вспомнив, что он вел все массовые мероприятия в поддержку президента РФ.

В марте Губерниев в Москве провел концерт-митинге под названием "Za мир без нацизма!". На шоу насильно сгоняли бюджетников.

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