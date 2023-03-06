''Только боль'': после смерти мамы от российского снаряда прыгунья из Харькова взяла для нее медаль ЧЕ

Украинская прыгунья в высоту Екатерина Табашник посвятила свою бронзовую медаль на чемпионате Европы по легкой атлетике погибшей маме. Во время ракетных ударов российских оккупантов по Харькову в ночь с 17 на 18 августа вражеский снаряд прилетел в здание общежития, где проживала мама легкоатлетки. Спасти женщину не удалось.

Видео дня

Несмотря на личную трагедию, чемпионка Европы среди юниоров-2013 Табашник наконец-то стала призером и взрослого турнира континента, где до этого была четвертой и пятой. Победительницей ЧЕ-2023 в помещении стала еще одна украинка Ярослава Магучих.

"Конечно, очень хотелось медаль, но в прыжках в высоту очень высока конкуренция. Но мне приснилось, что у меня будет бронзовая медаль. И я такая думаю: "Сегодня она нужна мне, как никогда". И это произошло: сон наяву. Я радуюсь, что у меня есть медаль. Но понимаю, что это не результат. Понимаю, что нужно работать дальше, еще больше", – цитирует Екатерину Суспильне.

Екатерина призналась, что в то время, когда в Украине идет война с РФ и умирают люди, очень тяжело сосредоточиться на спорте.

"Мы защищаем честь нашей страны, наш флаг. И, знаете, в голове только флешбеки: то, что происходит дома, что у нас война. И только это. Сказать, что радость на 100% – не могу. Потому что внутри – только боль. И это, пожалуй, единственное, что подталкивает работать и защищать нашу страну. Наши воины защищают на фронте, а мы – на спортивном фронте. Пока мы имеем такую возможность, мы это делаем", – рассказала прыгунья.

И, конечно, свою медаль Екатерина посвятила своей погибшей маме: "Думаю, мама радуется, видит и помогает мне. Хочу посвятить медаль ей, чтобы она была рядом".

На кадрах, выложенных спортсменкой после трагедии в августе, среди обломков здания можно было заметить ее грамоты и номер с чемпионата Европы-2018 в Берлине, где Екатерина стала пятой, а победу одержала россиянка Мария Ласицкене, которую Табашник отметила на видео развалин своего дома. А также "тегнула" прыгуна в высоту из РФ Илью Иванюка, который также трусливо избегал разговоров о развязанной россиянами войне.

Отметим, что во время нападения РФ 24 февраля Табашник находилась в Харькове и неделю просидела в подвале, фильтруя техническую воду, чтобы не умереть от обезвоживания. Один из снарядов приземлился в 150 метрах от дома Екатерины. Она поняла, что после следующей ракеты может остаться в этом подвале навсегда.

"Обстрелы не прекращались, постоянно сбрасывали ракеты с самолетов. Разрушения были такими масштабными, что мы не могли выйти из подвалов. Я спросила у знакомых военных, можно ли уехать из города, на что получила ответ: "50 на 50. Удастся – выберешься, нет – ..." – рассказывала Екатерина.

В тоже время на связь с Табашник вышла прыгунья с шестом Марина Килипко и пригласила приехать к ней домой. Она находилась также недалеко от Харькова, но не в самом эпицентре.

Чуть позже легкоатлетке удалось забрать к себе маму, которая жила в другом районе Харькова. Но брат Екатерины и его семья оставались в городе, в результате чего 8-летний племянник легкоатлетки получил осколочные ранения. К счастью, все прошло насквозь. Но травмы были серьезные, и мама уехала обратно, чтобы помогать.

"Племянник долго лежал в реанимации, частично ему разорвало печень, удалили почку. Мы не могли перевезти его в другое место, ведь врачи и аппараты, поддерживающие жизнь ребенка, были именно в Харькове. Хорошо, что организм молод и он постепенно восстанавливается", – рассказывала Табашник в середине июня.

Отметим, что летом 2022-го, несмотря на войну, Екатерина показывала высокие результаты – выиграла турнир в Женеве, а уже в августе стала призером на этапе "Бриллиантовой лиги" в Польше. І ось стала призером чемпионата Европы-2023.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинская красавица выиграла чемпионат Европы по легкой атлетике.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!