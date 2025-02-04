УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

То, что делала Магучих на пляже Тенерифе, сняли скрытой камерой. Видео

Максим Иншаков
Другие виды спорта
1 минута
3,5 т.
То, что делала Магучих на пляже Тенерифе, сняли скрытой камерой. Видео

Знаменитая украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих готовится к новому сезону в жаркой Испании. Вместе с партнершами по сборной Украины 23-летняя днепрянка посетила один из самых знаменитых пляжей острова Тенерифе – Хардин.

Видео дня

Отец жениха Ярославы Сергей Степанов подсмотрел за своей будущей невесткой, выложив небольшое видео в Instagram. В ролике спортсменка демонстрирует акробатические кульбиты, становясь на мостик.

Собравшиеся местные зрители и туристы были явно поражены таким соседством и не спускали глаз с украинок.

То, что делала Магучих на пляже Тенерифе, сняли скрытой камерой. Видео

Пляж Хардин, расположенный в курортном городе Пуэрто де ла Круз на севере Тенерифе, известен своим черным песком и красивым благоустройством, созданным канарским дизайнером Сезаром Манрике.

То, что делала Магучих на пляже Тенерифе, сняли скрытой камерой. Видео

Вокруг пляжа устроен сад с экзотическими растениями, есть водопад, душевые и кафе. Хардин является не только популярным местом отдыха, но и центром спортивных прогулок.

То, что делала Магучих на пляже Тенерифе, сняли скрытой камерой. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийская чемпионка Ярослава Магучих призналась, что не собирается устраивать свадьбу со своим женихом Назаром Степановым за пределами Украины. По словам мировой рекордсменки в прыжках в высоту, пара ждет, когда ситуация в родной стране будет более безопасной, чтобы организовать церемонию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!