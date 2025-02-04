То, что делала Магучих на пляже Тенерифе, сняли скрытой камерой. Видео

Знаменитая украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих готовится к новому сезону в жаркой Испании. Вместе с партнершами по сборной Украины 23-летняя днепрянка посетила один из самых знаменитых пляжей острова Тенерифе – Хардин.

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Отец жениха Ярославы Сергей Степанов подсмотрел за своей будущей невесткой, выложив небольшое видео в Instagram. В ролике спортсменка демонстрирует акробатические кульбиты, становясь на мостик.

Собравшиеся местные зрители и туристы были явно поражены таким соседством и не спускали глаз с украинок.

Пляж Хардин, расположенный в курортном городе Пуэрто де ла Круз на севере Тенерифе, известен своим черным песком и красивым благоустройством, созданным канарским дизайнером Сезаром Манрике.

Вокруг пляжа устроен сад с экзотическими растениями, есть водопад, душевые и кафе. Хардин является не только популярным местом отдыха, но и центром спортивных прогулок.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийская чемпионка Ярослава Магучих призналась, что не собирается устраивать свадьбу со своим женихом Назаром Степановым за пределами Украины. По словам мировой рекордсменки в прыжках в высоту, пара ждет, когда ситуация в родной стране будет более безопасной, чтобы организовать церемонию.

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