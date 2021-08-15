Тимановская пожалела о своем решении, после которого ее хотели насильно вернуть с Олимпиады в Беларусь

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская признала, что критиковать руководство сборной в Instagram было не самым верным поступком. На Олимпиаде-2020 Кристина случайно узнала, что должна бежать эстафету и в резких тонах обратилась к спортивным чиновникам, выложив видео в Instagram.

После этого Тимановскую попытались насильно депортировать на родину в Беларусь, что обернулась крупным международным скандалом.

"Я до сих пор не могу этого понять. Возможно, в таком эмоциональном состоянии критиковать руководство было не самым разумным решением. Но моя дисквалификация, мой вынужденный отъезд, плохие новости про меня по государственному телевидению – в чем смысл? Без всего этого международный скандал, вероятно, никогда бы не произошел. Но он показывает, что случается с людьми в Беларуси, у которых есть собственное мнение", – цитирует спортсменку zeit.de.

Видео дня

Тимановская заявила, что никогда не принимала активного участия в демонстрациях в Минске.

"Я не подписывала письма против Лукашенко или просила кого-то выступить против государства. Я только высказалась против насилия со стороны полиции. И вдруг международный скандал. Но я не знакома с политикой. Я просто хочу продолжить спортивную карьеру", – подытожила легкоатлетка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали разговор Тимановской с чиновниками из легкоатлетической сборной, в ходе которого ей угрожали и уговаривали вернуться в свою страну.

2 августа Тимановская подала документы на предоставление ей политического убежища в Польше.