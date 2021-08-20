Тимановская отказалась выступать за Беларусь

Легкоатлетка Кристина Тимановская отказалась выступать под флагом Беларуси и собирается сменить спортивное гражданство. Бегунья объявила о решении защищать цвета сборной Польши.

Об этом сама Тимановская заявила в интервью телеканалу РБК. Он отметила, что вынуждена пойти на такой шаг после скандала на Олимпиаде-2020, который вынудил ее просить политического убежища в Польше.

"Мы сейчас будем пытаться поменять спортивное гражданство, чтобы я могла выступать за сборную Польши. Условия смены спортивного гражданства – это карантин, который обычно длится три года. Но мы будем просить, чтобы для меня его сократили, потому что довольно неоднозначная ситуация. Мы не планировали менять спортивное гражданство, но так сложилась ситуация, это вынужденная мера. Приняла решение остаться в Польше и выступать за сборную Польши", – сказала Тимановская.

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Она добавила, что сможет вернуться в Беларусь, когда будет уверена в собственной безопасности. "Если я сменю спортивное гражданство, то буду представлять Польшу, но Белоруссия – это все равно мой дом, я буду возвращаться туда снова и снова", – подчеркнула Кристина.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кристина Тимановская стала участницей грандиозного скандала на Олимпиаде-2020. Перед легкоатлетическими соревнованиями на Играх Кристина узнала, что ее поставили бежать в эстафету. После этого она в резких тонах раскритиковала руководство сборной.

На следующий день Тимановскую попытались насильно вывезти из Токио в Минск. Спортсменке пришлось просить защиты у японской полиции.

Позже в сети опубликовали разговор Тимановской с чиновниками из легкоатлетической сборной, в ходе которого ей угрожали и уговаривали вернуться в свою страну.

2 августа Тимановская подала документы на предоставление ей политического убежища в Польше. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о внешнем вмешательстве в ситуации со спортсменкой.