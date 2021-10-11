The International 10: два украинца сыграют в верхней сетке крупнейшего турнира по Dota 2

В Бухаресте завершился групповой этап The International по дисциплине Dota 2. По его итогам в верхнюю сетку турнира вышли Invictus Gaming, OG, T1, PSG.LGD, Secret, Vici Gaming, а также оба представителя СНГ Virtus.pro и Team Spirit, спонсором которых является ведущий киберспортивный букмекер Parimatch. Все эти команды уже заработали минимум по 800 тысяч долларов, но впереди их ждут еще более крупные суммы. Напомним, что призовой фонд составляет более $40 млн, из которых $18,2 млн получит победитель.

Важно отметить, что в составе Team Spirit выступают два игрока из Украины, единственные представители страны на этом турнире. Уже 12 октября утром им предстоит сыграть против Invictus Gaming из Китая. На сайте Parimatch все фанаты уже сейчас могут зарядить свой прогноз на предстоящий поединок.

The International – крупнейший киберспортивный турнир не только по Dota 2, но и во всей игровой индустрии. Текущие соревнования десятые – юбилейные. За этим событием каждый день следят миллионы фанатов киберспорта. Не пропусти трансляции на Twitch и болей за свои любимые команды!