'Территория Украины. Это нарушения': президент МОК поставил на место пропагандистов из РФ

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах назвал вынужденным приостановление членства России в организации. Функционер отметил, что страна-агрессорка нарушила олимпийскую хартию, развернув свою деятельность на оккупированных территориях Украины.

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Об этом Бах заявил в комментарии пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Глава МОК подчеркнул, что Олимпийский комитет России (ОКР) стал единственным членом организации, который наплевал на международные правила, сделав это в угоду диктаторскому режиму Владимира Путина.

"Отстранение ОКР было неизбежно, потому что ОКР и следующие за ним спортивные организации занимались деятельностью на территории Украины. И это нарушение Олимпийской хартии. И объявил, что спортивные организации и спортсмены на этой территории теперь под их юрисдикцией. 55 конфликтов происходят в мире. Такая аннексия одним комитетом спорта другой страны не происходила ни в одной", – сказал Бах.

Отметим, что нынешний президент МОК решил покинуть свой пост и в марте будущего года комитет получит нового руководителя. На этот пост претендуют Фейсал ибн Хусейн (Иордания), Себастьян Коу (Великобритания), Кирсти Ковентри (Зимбабве), Хуан Антонио Самаранч-младший (Испания), Юхан Элиаш (Швеция), Давид Лапартьян (Франция) и Моринари Ватанабе (Япония).

Как сообщал OBOZ.UA, Министерство иностранных дел и Министерство молодежи и спорта Украины выпустили совместное заявление относительно возмутительных высказываний кандидата на пост президента МОК Хуана Антонио Самаранча-младшего.

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