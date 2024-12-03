Министр спорта РФ Михаил Дегтярев встретился с главой спортивного ведомства Танзании Дамасом Ндумбаро. На встрече обсудили, как Россия и Танзания могут сотрудничать в спортивной сфере.

Видео дня

Среди идей — совместные тренировки, участие танзанийских спортсменов в российских турнирах, таких как Игры БРИКС, а также развитие связей между спортивными федерациями двух стран.

В составе африканской делегации приехал вице-президент Федерации футбола Танзании, что добавило разговору конкретики. Также прозвучало предложение запустить общие образовательные программы для спортивных вузов.

Кульминацией стало приглашение танзанийских коллег на форум "Россия — спортивная держава", который пройдет в 2025 году. Несмотря на официальные заявления о "дружбе народов" и "многополярности", среди российских болельщиков эта новость спровоцировала настоящую истерику.

"Сразу видно что пришёл энергичный руководитель. Работа сразу закипела. Налаживаются связи с ведущими спортивными державами мира. Подписали пакт,о не размещении бумерангов в космосе?", "Теперь это наш уровень.До́жили, мля", "Ну вот, а то изоляция, изоляция... Что теперь скажите, скейтеры?", "Вырисовывается новый мощный спарринг партнер для сборной России по футболу", – стебутся юзеры.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее российский диктатор Владимир Путин отложил проведение в РФ альтернативной Олимпиады – так называемых Игр дружбы, которые были запланированы на будущий год. При этом главарь Кремля издал для этого специальное постановление, разбивая пропагандистский миф о спорте вне политики.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!