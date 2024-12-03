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"Теперь это наш уровень. Дожили, ...ля". Россия нашла себе нового "мощного партнера", спровоцировав истерику у болельщиков РФ

Максим Иншаков
Другие виды спорта
3 минуты
2,9 т.
'Теперь это наш уровень. Дожили, ...ля'. Россия нашла себе нового 'мощного партнера', спровоцировав истерику у болельщиков РФ

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев встретился с главой спортивного ведомства Танзании Дамасом Ндумбаро. На встрече обсудили, как Россия и Танзания могут сотрудничать в спортивной сфере.

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Среди идей — совместные тренировки, участие танзанийских спортсменов в российских турнирах, таких как Игры БРИКС, а также развитие связей между спортивными федерациями двух стран.

В составе африканской делегации приехал вице-президент Федерации футбола Танзании, что добавило разговору конкретики. Также прозвучало предложение запустить общие образовательные программы для спортивных вузов.

"Теперь это наш уровень. Дожили, ...ля". Россия нашла себе нового "мощного партнера", спровоцировав истерику у болельщиков РФ

Кульминацией стало приглашение танзанийских коллег на форум "Россия — спортивная держава", который пройдет в 2025 году. Несмотря на официальные заявления о "дружбе народов" и "многополярности", среди российских болельщиков эта новость спровоцировала настоящую истерику.

"Сразу видно что пришёл энергичный руководитель. Работа сразу закипела. Налаживаются связи с ведущими спортивными державами мира. Подписали пакт,о не размещении бумерангов в космосе?", "Теперь это наш уровень.До́жили, мля", "Ну вот, а то изоляция, изоляция... Что теперь скажите, скейтеры?", "Вырисовывается новый мощный спарринг партнер для сборной России по футболу", – стебутся юзеры.

"Теперь это наш уровень. Дожили, ...ля". Россия нашла себе нового "мощного партнера", спровоцировав истерику у болельщиков РФ
"Теперь это наш уровень. Дожили, ...ля". Россия нашла себе нового "мощного партнера", спровоцировав истерику у болельщиков РФ
"Теперь это наш уровень. Дожили, ...ля". Россия нашла себе нового "мощного партнера", спровоцировав истерику у болельщиков РФ
"Теперь это наш уровень. Дожили, ...ля". Россия нашла себе нового "мощного партнера", спровоцировав истерику у болельщиков РФ
"Теперь это наш уровень. Дожили, ...ля". Россия нашла себе нового "мощного партнера", спровоцировав истерику у болельщиков РФ
"Теперь это наш уровень. Дожили, ...ля". Россия нашла себе нового "мощного партнера", спровоцировав истерику у болельщиков РФ
"Теперь это наш уровень. Дожили, ...ля". Россия нашла себе нового "мощного партнера", спровоцировав истерику у болельщиков РФ
"Теперь это наш уровень. Дожили, ...ля". Россия нашла себе нового "мощного партнера", спровоцировав истерику у болельщиков РФ
"Теперь это наш уровень. Дожили, ...ля". Россия нашла себе нового "мощного партнера", спровоцировав истерику у болельщиков РФ
"Теперь это наш уровень. Дожили, ...ля". Россия нашла себе нового "мощного партнера", спровоцировав истерику у болельщиков РФ
"Теперь это наш уровень. Дожили, ...ля". Россия нашла себе нового "мощного партнера", спровоцировав истерику у болельщиков РФ
"Теперь это наш уровень. Дожили, ...ля". Россия нашла себе нового "мощного партнера", спровоцировав истерику у болельщиков РФ
"Теперь это наш уровень. Дожили, ...ля". Россия нашла себе нового "мощного партнера", спровоцировав истерику у болельщиков РФ

Как сообщал OBOZ.UA, ранее российский диктатор Владимир Путин отложил проведение в РФ альтернативной Олимпиады – так называемых Игр дружбы, которые были запланированы на будущий год. При этом главарь Кремля издал для этого специальное постановление, разбивая пропагандистский миф о спорте вне политики.

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