Татьяна Гринько и Лукас Пелакаускас – абсолютные чемпионы Лиги TMS

17 жовтня в Дніпрі відбувся турнір з бразильському джиу-джитсу, який зібрав найтехнічніших і найтитулованіших борців України. Також, в рамках чемпіонату виступили дві іноземні спортсмена: з Литви та Молдови.

Формат турнира "submission only" означает борьбу по правилам чёрных поясов с более широким диапазоном болевых приемов. Победу можно получить только досрочно или по результатам позиционной борьбы. Несмотря на это, в Гран-При TMS принимали участие джитсеры от синего пояса и выше. На татами вышли как молодые спортсмены и спортсменки, так и борцы в разделе "ветераны". Возраст самого старшего участника турнира TMS – 47 лет.

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Борцы соревновались за первенство в девяти весовых категориях, призовой фонд в размере 400 000 грн и право выйти в финал и бороться за титул чемпиона. В женском дивизионе чемпионский пояс завоевала сотрудница патрульной полиции Татьяна Гринько. В мужской категории пояс чемпиона забрал литовец Лукас Пелакаускас, одержав победу над топовыми украинскими спортсменами.

Всего в турнире Гран-При TMS приняли участие 60 человек. Впервые в Украине спортивное событие такого формата транслировалось на телеканале XSPORT+.