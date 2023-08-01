'Там такое творилось...' Харлан рассказала об истерике после дисквалификации за отказ жать руку россиянке

Украинская саблистка Ольга Харлан призналась, что была в полном шоке после дисквалификации на чемпионате мира за отказ жать руку россиянке Анне Смирновой. 32-летняя уроженка Николаева отметила, что находилась на грани нервного срыва, так как наказание полностью шло в разрез с регламентом проведения турнира.

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Об этом Харлан откровенно рассказала в интервью "Суспильному". По словам олимпийской чемпионки 2008 года, решение о дисквалификации должен выносить судья боя прямо на дорожке, а в ее случае отстранение произошло спустя полтора часа после поединка под давлением руководства Международной федерации фехтования (FIE) и России.

"Я рыдала и кричала. Вот что я делала. У меня сидела моя команда, возле меня сидели девушки-рапиристки. Люди не могли зайти в бокс, потому что там такое творилось. Я была в истерике, была на грани нервного срыва, мне кажется. Это такая несправедливость, что меня просто порвало. У меня была до сих пор такая злоба за то, что они делают. Это не показывает российскую сторону людьми вообще. Как они действуют в спорте, доказывает, что они нелюди. Неважно, в какой сфере они это делают. Они на войне нелюди, как они пытают и убивают. Стреляют своими ракетами и так далее. Так же и здесь, нет исключений вообще", – сказала Харлан.

Напомним, решение Ольги отказаться от рукопожатия взбесило Смирнову, которая устроила настоящий цирк – она вынесла на дорожку стул и отказывалась покидать помост.

Представительница РФ подала протест на результат дуэли, который был отклонен. Пропагандистский телеканал "Матч ТВ" опубликовал фото доноса, который Смирнова написала на Ольгу. Украинка позже призналась, что сказала россиянке после боя.

Отметим, что Смирнова не является "нейтральной" спортсменкой, как того требует регламент соревнований. Брат представительницы страны-агрессора – военный, и она очень гордится им, что видно по совместным фотографиям.

Как сообщал OBOZREVATEL, появилось видео, которое доказывает, что решение о дисквалификации Ольги Харлан на чемпионате мира по фехтованию было принято под давлением России. Кроме того, наше издание рассказало историю любви фехтовальщицы и итальянского призера ОИ.

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