''Такого позора ещё точно не было''. МОК обломал россиян с допуском на Олимпиаду в Париже

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что спортсмены из России и Беларуси, пропустившие квалификацию к Олимпиаде в Париже, не будут допущены в Играм-2024 даже если со стран снимут бан. МОК отказался обращаться к международным спортивным федерациям (МСФ), чтобы те попробовали добавить россиян и беларусов в квалификационные турниры, которые уже состоялись.

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"МОК не будет просить МСФ задним числом адаптировать свои квалификационные системы для выделения дополнительных квот спортсменам с российским или белорусским паспортом, которые упустили квалификационные возможности из-за войны", – говорится на сайте Международного олимпийского комитета.

Российские болельщики назвали сложившуюся ситуацию позором.

"Теперь становится понятна риторика МОК о допуске россиян. Ясно, что большинство не сможет пройти квалификацию, т..к целый год не выступали на международных стартах", - возмущаются российские фанаты.

Любители спорта из РФ понимают, что их кумиры вряд ли попадут на Игры-2024.

"Теперь создадут кучу официальных оговорок, по которым можно отстегнуть в любой момент..." – пишут юзеры.

Как сообщал OBOZREVATEL накануне эксперты ООН призвали МОК допустить всех россиян. И тех, кто поддерживает войну в Украине, тоже.

В ООН поддержали инициативу Международного олимпийского комитета (МОК) восстановить участие спортсменов из России и Беларуси в международных спортивных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов.

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