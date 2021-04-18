Сын Лукашенко ударил клюшкой соперника между ног. Видео

41-летний сын самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко отметился хамским поступком в финале плей-офф третьего дивизиона чемпионата Минска по хоккею среди любительских команд. Инцидент произошел в игре "Щит" – "Бастион".

Дмитрий Лукашенко, выступающий за "Щит", в середине первого периода сперва ударил соперника клюшкой между ног, а потом кинул его на лед. За это от команда на 5 минут осталась в меньшинстве, а Лукашенко был удален до конца матча.

Встреча завершилась победой "Бастиона" со счетом 2:0. За встречей на трибунах следил сам Александр Лукашенко.

Отметим. что за "Бастион" играли два других сына непризнанного главы страны – Виктор (1975 года рождения) и Николай (2004).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко заявил о задержании группы, которая якобы планировала покушение на его детей.