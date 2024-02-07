Сушкевич возмущен законопроектом про мобилизацию: есть миллион силовиков, но отсрочки забирают у инвалидов, и тех, кто за ними ухаживает

Глава Паралимпийского комитета Украины (ПКУ) Валерий Сушкевич резко раскритиковал новый законопроект о мобилизации в Украине, который отменяет множество отсрочек у лиц, ухаживающих за лицами с инвалидностью. 30 января Кабмин утвердил проект закона №10449 и направил его в Раду.

Сушкевич не может понять, почему и в первом, и во втором законопроектах о мобилизации тема мобилизации людей с инвалидностью и ухаживающих за ними стала почти центральной.

"У меня такое ощущение, что предыдущие и нынешние законодательные предложения сделаны провокативно-деструктивно, чтобы затянуть процесс реальной быстрой мобилизации полноправных мужчин", - пишет у себя в Facebook народный депутат VII созыва.

Валерий Михайлович не скрывает, что происходящее с новым законопроектом возмутило и даже шокировало общество и удивило правозащитные организации в Украине и за рубежом.

"Я занимаюсь проблемами людей с инвалидностью не один десяток лет и могу сказать, что все время и в том числе – сегодня - государство экономило на людях с инвалидность. Никогда в отношении людей с инвалидностью не выполнялось в полной мере законодательство, предусматривающее обеспечение их прав и социальной защиты! Наличие в семье человека с инвалидностью – это автоматически означает в большинстве случаев пребывание целой семьи за границей или на грани нищеты! Большое количество из них не могут даже выйти из жилья и попасть в укрытие! Сегодня абсолютное большинство людей с инвалидностью не могут жить самостоятельно!" - пишет Сушкевич.

Глава ПКУ не понимает, почему власти так энергично взялись за мобилизацию родных и близких людей с инвалидностью, особенно мужчин, имеющих жен с ІІІ группой инвалидности.

"Представьте себе женщину, у которой ампутирована рука, нога, или парализованы кисти рук, ампутирована одна почка при наличии патологии в другой почке, тотально ли она неслышащая и другое, при этом у нее один-два несовершеннолетних ребенка…пенсия по инвалидности – 2100 грн, трудоустройство – иногда есть, иногда нет… Но можно ли у такой женщины во время войны мобилизовать мужчину. Или кто-то сознает, как она будет выживать во время войны?" - эмоционально пишет Сушкевич.

Валерия Михайлович вместе с Национальной Ассамблеей людей с инвалидностью, которую возглавляет, просит народных депутатов обратить внимание, что есть несколько путей пополнить так называемый мобилизационный ресурс.

"Есть почти миллион человек, которые остаются вне мобилизации, в том числе проходящие службу в различных силовых ведомствах и подразделениях гражданской защиты. Вас не шокирует, что полицейские из областных подразделений отказываются от мобилизации и считают себя, пожалуй, менее пригодными к мобилизации, чем люди с инвалидностью?" - задает риторический вопрос Сушкевич.

Национальная Ассамблея людей с инвалидностью подготовила несколько депутатских поправок к законопроекту 10449:

- исключить норму по пересмотру на годность военной службы лиц с инвалидностью ІІ и ІІІ групп, которым инвалидность была установлена с 24 февраля 2022 года как норму, противоречащую другим положениям законопроекта, которыми предусмотрено освобождение лиц с инвалидностью от мобилизации.

- освободить от мобилизации мужчин жен с инвалидностью ІІІ группы, совершеннолетних детей родителей с инвалидностью ІІІ группы и родителей совершеннолетних детей с инвалидностью ІІІ группы;- оставить в законодательстве Украины действующую норму об освобождении от срочной (базовой) службы людей с инвалидностью.

- оставить в законодательстве Украины действующую норму об освобождении от срочной (базовой) службы людей с инвалидностью.

Как сообщал OBOZ.UA, в законопроекте №10449 предусматривается ряд изменений, в частности, наказание за уклонение от мобилизации. Кроме того, предлагается снизить призывной возраст с 27 до 25 лет.

В правительстве также предлагают обязать некоторых граждан повторно пройти ВЛК и сузить круг лиц, имеющих право на отсрочку. Изменения касаются, в частности, и многодетных родителей, и самостоятельно воспитывающих несовершеннолетнего ребенка.

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