Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка получила порцию нелестных комментариев в интернете после своего комментария по запрету заслуженному тренеру России Этери Тутберидзе находиться на льду или у бортика на катке в США. Тутберидзе приедет в Бостон к дочери Диане Дэвис, которая тренируется в США в танцевальном дуэте с Глебом Смолкиным.

Согласно американским правилам детского фигурного катания, всем родителям независимо от национальности запрещается присутствовать на тренировке. Однако супруга Дмитрия Пескова не разобравшись в ситуации, начала критиковать власти США, заявляя о дискриминации.

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"Кошмар какой-то... Это сумасбродство, совсем уже сумасшествие какое-то, маразм, не хочу комментировать дальше", – сказала Навка в интревью Metaratings.

Юзеры в ответ сразу припомнили случай с Тутберидзе, которая запретила матери Алины Загитовой жить вместе с ней в столице.

Пользователи спрашивают, не стыдно ли будет потом Навке за такие слова?

Болельщики возмущены, что такие как Навка привыкли в своей стране действовать беззаконно и пытаются совершать подобное и за рубежом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее супруга прес-секретаря Путина устроила "полное паскудство", вызвав "омерзение" у российских болельщиков. Олимпийская чемпионка стала почетным гостем ледового шоу в Красногорске "Мы за великую державу".