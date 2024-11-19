Судья на турнире по стрельбе выстрелил в задницу участнику, демонстрируя технику безопасности. Момент попал на видео

В сети завирусилось видео с турнира по стрельбе в Польше, на котором судья стреляет в участника в упор и попадает ему в пятую точку. Инцидент случился в сентябре в Годаве, Польша, во время соревнований стрелкового клуба Быдгоща, но огласку в интернете получил лишь сейчас.

Видео дня

В ролике видно, как за мгновение до выстрела судья польской Федерации стрелкового спорта направляет огнестрельное оружие прямо на двух мужчин. При этом судья рассказывает другому мужчине, как надо обращаться с винтовкой.

Внезапно ружье выстрелило. Раненный 68-летний мужчина упал под стол, а затем перекатился на бок, приложив руку к правой ягодице, в которую попала пуля.

Как сообщал OBOZ.UA, в Англии 29-летний хоккеист "Ноттингем Пантерс" Адам Джонсон умер после того, как лезвие конька соперника случайно перерезало ему горло. Ужасная трагедия произошла на глазах у 8000 болельщиков на Utilita Arena в Шеффилде британской лиги (EIHL).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!