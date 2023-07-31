Судья был в слезах: Харлан рассказала новые подробности дисквалификации на ЧМ за отказ жать руку россиянке

Украинская саблистка Ольга Харлан обвинила Международную федерацию фехтования (FIE) в нарушении регламента чемпионата мира. Наша спортсменка, комментируя свою дисквалификацию на турнире, отметила, что так называемую черную карточку ей должны были показать сразу после отказа пожимать руку россиянке Анне Смирновой, а не спустя полтора часа.

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Об этом Харлан рассказала в эфире марафона "Единые новости". 32-летняя чемпионка Олимпиады-2008 в Пекине подчеркнула особую жестокость функционеров FIE, а также добавила, что судья ее поединка против Смирновой под давлением и буквально в слезах вынес наказание.

"Я уже шла на следующий бой. В коллруме и отдала свою экипировку на проверку. И меня забрал шеф технического директора и мне говорят, что будет дисквалификация. Стоит судья, который меня судил... Я вижу, что он просто белый, как стена, он не хочет показывать черную карточку. Но это доказывают, что эти люди из FIE очень жестко ведут себя в отношении всех, им все равно, кто ты. Они заставили судью дать эту карточку, и он, плача, ушел. Мы пытались доказать, что карточку должны были показать сразу на дорожке, а не через полтора часа", – сказала Харлан.

Напомним, решение Ольги отказаться от рукопожатия взбесило Смирнову, которая устроила настоящий цирк – она вынесла на дорожку стул и отказывалась покидать помост.

Представительница РФ подала протест на результат дуэли, который был отклонен. Пропагандистский телеканал "Матч ТВ" опубликовал фото доноса, который Смирнова написала на Ольгу. Украинка позже призналась, что сказала россиянке после боя.

Отметим, что Смирнова не является "нейтральной" спортсменкой, как того требует регламент соревнований. Брат представительницы страны-агрессора – военный, и она очень гордится им, что видно по совместным фотографиям.

После общественного резонанса FIE отменила дисквалификацию Ольги Харлан на чемпионата, а также внесла изменения в правила проведения боев. Международный олимпийский комитет (МОК) допустил украинку на Игры-2024.

Это решение вызвало настоящую истерику в России. Чемпионка ОИ Яна Егорян в буквальном смысле изошла желчью в адрес Харлан, а чемпионка мира по легкой атлетике Иоланда Чен назвала Ольгу преступницей.

Как сообщал OBOZREVATEL, появилось видео, которое доказывает, что решение о дисквалификации Ольги Харлан на чемпионате мира по фехтовании было принято под давлением России.

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