'Стыдно. Позор': чемпионку ОИ из РФ взбесило требование Украины отстранить россиянку, устроившую цирк после боя с Харлан

Трехкратная олимпийская чемпионка Галина Горохова в приступе яросте обозвала психами депутатов Верховной Рады,за требование пожизненно отстранить от соревнований российскую фехтовальщицу Анну Смирнову, которая устроила цирк после боя с Ольгой Харлан на чемпионате мира. Саму нашу саблистку представительница страны-агрессорки пристыдила за отказ жать руку сопернице, забыв о причинах такого решения.

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Об этом Горохова заявила в интервью пропагандистскому телеканалу Russia Today. Она также выразила уверенность в том, что Международный олимпийский комитет (МОК) удовлетворит требование Украины и призвала Россию выйти из организации, что приведет к "соревнованиям без сильнейших".

"После таких заявлений необходимо потребовать медицинскую справку о психическом здоровье у членов комитета Верховной Рады, которые предлагают такие вещи. А самой олимпийской чемпионке Харлан должно быть очень стыдно. Против тебя выходит спортсменка, которая до этого участвовала только в юношеских соревнованиях, а ты устраиваешь цирковое представление на весь мир. Позор. И наверняка МОК послушает Украину и примет решение о дисквалификации. Поэтому нужно немедленно оттуда выходить и показать свой протест. Пусть почувствуют, каково это – соревноваться без сильнейших спортсменов", – сказала Горохова.

Напомним, Харлан победила Смирнову в 1/32 ЧМ-2023 года в Милане. Наша соотечественница после боя отказалась пожимать руку сопернице. Представительница РФ подала протест на результат дуэли, который был отклонен. Пропагандистский телеканал "Матч ТВ" опубликовал фото доноса, который россиянка написала на Ольгу. В результате международная федерация дисквалифицировала Харлан с ЧМ-2023, но на следующий день приостановила свое решение.

Отметим, что Смирнова не является "нейтральной" спортсменкой, как того требует регламент соревнований. Брат представительницы страны-агрессора – военный, и она очень гордится им, что видно по совместным фотографиям. Также российские пропагандисты выдали нелепый фейк о Харлан.

Как сообщал OBOZREVATEL, после громкой реакции в мировых СМИ на скандал с дисквалификацией Ольги Харлан МОК принял сенсационное решение по украинке. Позже появилось видеодоказательство, что Ольга была отстранена от ЧМ после давления со стороны России на организаторов турнира.

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