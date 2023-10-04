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"Стыдно должно быть": в МИД РФ назвали бессовестными и незаконными условия допуска России на Паралимпиаду-2024

Александр Чеканов
Другие виды спорта
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'Стыдно должно быть': в МИД РФ назвали бессовестными и незаконными условия допуска России на Паралимпиаду-2024

Официальная представительница Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала незаконным допуск спортсменов из РФ к Паралимпийских играм-2024 в нейтральном статусе. Дипломатка из страны-агрессорки выступила от имени Паралимпийского комитета (ПКР) и при этом добавила, что спорт должен оставаться вне политики.

Об этом Захарова заявила во время брифинга, информирует сайт пропагандистского телеканала "Матч ТВ". Она цинично обвинила спортивных функционеров в отсутствии совести, забыв о военных преступлениях России против Украины и постоянном вранье приспешников диктатора Владимира Путина.

"Стыдно должно быть": в МИД РФ назвали бессовестными и незаконными условия допуска России на Паралимпиаду-2024
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"Стыдно должно быть": в МИД РФ назвали бессовестными и незаконными условия допуска России на Паралимпиаду-2024

"Мы продолжаем считать, что принятое генассамблеей решение является абсолютно незаконным, необоснованным, нарушает базовые принципы чистого, равноправного, неполитизированного спортивного движения и противоречит запрету на дискриминацию по какому‑либо признаку, лежащему в основе паралимпийских ценностей. Есть понимание, какой путь прошли люди, которые стали в силу разных причин инвалидами, но своим примером доказывают, что жизнь продолжается несмотря ни на что. Дают надежду другим людям двигаться вперед. Стыдно же должно быть. Не только юридический орган дал свое заключение, но есть же совесть", – сказала Захарова.

"Стыдно должно быть": в МИД РФ назвали бессовестными и незаконными условия допуска России на Паралимпиаду-2024
"Стыдно должно быть": в МИД РФ назвали бессовестными и незаконными условия допуска России на Паралимпиаду-2024

Ранее глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков испугался "вечного" отстранения спортсменов из РФ от международных стартов.

"Стыдно должно быть": в МИД РФ назвали бессовестными и незаконными условия допуска России на Паралимпиаду-2024

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах с критикой Украины высказался об участии России и Беларуси на ОИ-2024.

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