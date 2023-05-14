'Страшно'. Топовый полутяж UFC отказался приезжать в Чечню, отметив, что 'как-то отпугивает'

Знаменитый боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Энтони Смит (36-18) рассказал о предложении съездить к родственникам в Чеченскую Республику. По словам 34-летнего уроженца Омахи, у него мачеха из Чечни и она позвала своего пасынка в гости.

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Смит, входящий в топ-5 лучших полутяжеловесов промоушена, отказался от приглашения.

"Чеченские родственники приглашали меня в гости, но я отказался. Потому-что страшно. Не знаю, но как-то отпугивает. Плюс я еще дрался с парнем из Чечни Адланом Амаговым и я слыхал про него кое-какие истории. И это безумные истории. Так что я как-то не подхожу для всего этого", – заявил Смит в интервью Youtube-каналу "Ушатайка".

Отметим, что 13 мая Смит провел свой очередной поединок в UFC. На турнире UFC on ABC 4 Энтони проиграл судейским решением Джонни Уокеру (21-7).

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский боец UFC Игорь Потеря (20-4) потерпел разгромное поражение в США. На турнире UFC в Шарлотт 26-летний киевлянин был нокаутирован новозеландцем Карлосом Ульбергом (9-1).

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