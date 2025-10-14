Росія була і залишаються головним ВОРОГОМ і ПОРУШНИКОМ принципу ОЛІМПІЙСЬКОГО ПЕРЕМИРʼЯ.

Як відомо, віцепремʼєр і міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні зробив заяву про те, що Італія ЗАКЛИКАЄ до ПЕРЕМИРʼЯ у ВСІХ ВІЙНАХ на час зимових Олімпійських ігор, які пройдуть 6-22 лютого 2026 року в Мілані та Кортіні-дʼАмпеццо.

Україна підтримала заклик до встановлення "олімпійського перемирʼя", при цьому нагадала що росія неодноразово розпочинала війни саме в такі періоди. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий.

При цьому, цілком очікувано, що на росії чиновники та спортсмени активно й агресивно виступили ПРОТИ олімпійського перемирʼя.

Довідково.

Традиція олімпійського перемирʼя зародилася в Давній Греції.

Тоді правителі трьох грецьких держав домовилися, що в період проведення Олімпійських ігор вони повинні скласти зброю у разі конфліктів між ними. Так виникло поняття "ЕКЕХЕЙРІЯ", тобто священне перемирʼя, яке гарантувало право вільного пересування спортсменам і мандрівникам в період проведення Олімпійських ігор.

В наш час оновлений варіант олімпійського перемирʼя було відновлено в 1992 році, коли Міжнародний олімпійський комітет звернувся до всіх держав-учасниць Олімпіади дотримуватися перемирʼя на час зимових ігор у Ліллехаммері-1994. З цією метою Генеральна Асамблея ООН 25 жовтня 1993 року вперше в історії шляхом консенсусу держав-членів затвердила резолюцію із закликом "дотримуватися Олімпійського перемирʼя в період від сьомого дня перед відкриттям і за сім днів після закриття Олімпійських ігор". З цього часу подібні резолюції ухвалювалися кожні два роки відповідно перед початком літніх та зимових олімпіад.

З 2006 року період перемирʼя було розширено й на час проведення Паралімпійських ігор.

Водночас головною вадою цієї гуманістичної ідеї є РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ характер резолюцій ООН та злочинна сутність владців певних країн, що відмовлялися виконувати цю настанову. Головним порушником і ворогом олімпійського перемирʼя була і залишається росія. Так, 8.08.2008 року в день відкриття літньої Олімпіаді в Пекіні росія вчинила акт агресії проти Грузії, а 20.02.2014 року розпочалася російська окупація Криму в той час, коли ще тривали зимові Олімпійські ігри в Сочі. Втретє росія порушила цей принцип під час так званої російської "спеціальної військової операції" проти України 24.02.2022 року, яка припала на олімпійське перемирʼя в період зимової Олімпіади та Паралімпіади в Пекіні.

Напередодні Олімпіади в Парижі-2024 року путін теж відкинув заклик президента Франції Еммануеля Макрона щодо припинення вогню. Ба більше, під час голосування на засідання Генеральної асамблеї ООН за резолюцію "Побудова мирного і кращого світу за допомогою спорту та олімпійських ідеалів", яка традиційно закликала дотримуватися Олімпійського перемирʼя протягом семи днів до Олімпійських ігор в липні 2024 року і до семи днів після Паралімпійських ігор, УТРИМАЛИСЯ, тобто ВІДМОВИЛИСЯ виконувати його, лише ДВІ країни - росія путіна й сирія асада.

Парадоксально й сумно, що олімпійське перемирʼя НЕ ПОРУШУВАЛОСЯ в Давній Греції, але безкарно ІГНОРУЄТЬСЯ в наш час.

Тож справедливо було б не просто не допускати росію як країну ВІЙНИ, БРЕХНІ та ЦИНІЗМУ до участі в Олімпіаді та Паралімпіаді-2026, а й повністю ВИКЛЮЧИТИ її із усіх структур міжнародного олімпійського та паралімпійського руху.

Бо ж недаремно в знаменитій "ОДІ СПОРТУ" читаємо:

"О, спорт! Ти - МИР!

Ти налагоджуєш гарні, добрі, дружні відносини між народами.

Ти злагода.

Ти зближуєш людей, що прагнуть єдності.

Ти вчиш різномовну, різнонаціональну молодь поважати один одного.

Ти - джерело шляхетного, МИРНОГО, дружнього змагання…"

Тож, підтримуємо вимогу:

ЗА ОЛІМПІЙСЬКИЙ рух БЕЗ путінської росії!