стоп_дискриминация: презентация социальной кампании Parimatch Foundation и 'Спорт для всех'

8 июня 2021, в PM Hub в Киеве, состоялась презентация социальной кампании "Стоп, дискриминация. Каждый имеет право на спорт".

Организаторы — международный благотворительный фонд Parimatch Foundation и Всеукраинский центр физического населения "Спорт для всех". Цель кампании — борьба со стереотипными и дискриминационными представлениями о том, что для занятий спортом могут быть препятствия из-за инвалидности, гендера, расовой принадлежности или других признаков.

Вступительную речь произнесла Екатерина Белорусская, президент международного благотворительного фонда Parimatch Foundation: "С момента основания нашего фонда тема инклюзии и безбарьерности в спорте является драйвером нашей деятельности и лежит в основе наших проектов. Мы понимаем, что самостоятельно не сможем преодолеть все барьеры на пути детей к спорту. Поэтому сегодня мы представляем социальную кампанию "Каждый имеет право на спорт" — и тем самым начинаем непростой диалог с общественностью".

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В свою очередь директор Всеукраинского центра физического здоровья населения "Спорт для всех" Игорь Валицкий подчеркнул, что очень рад сотрудничеству с Parimatch Foundation: "Искренне благодарен за реализацию проектов, направленных на устранение дискриминации в спорте и обеспечение равных возможностей для всех граждан. Когда мы с командой ВЦФЗН "Спорт для всех" начали реализацию данного проекта, нашей ведущей целью была популяризация массового спорта и уничтожение искусственных препятствий на пути к физической активности для каждого гражданина в любом уголке страны".

Тематические блоки конференции:

• инвалидность и безбарьерность в спорте;

• дискриминация по расовому признаку;

• дискриминация из-за ментальных нарушений;

• дискриминация и стереотипы;

• дискриминация по половому признаку.

Среди спикеров конференции: президент Национального комитета спорта инвалидов Украины, Уполномоченный Президента Украины по правам людей с инвалидностью Валерий Сушкевич; многократный призер Паралимпийских игр по лыжным гонкам и биатлону Светлана Трифонова; заместитель Министра молодежи и спорта Украины по вопросам европейской интеграции Андрей Чесноков; председатель Комитета по вопросам этики и честной игры УАФ Франческо Баранка; президент всеукраинской благотворительной организации "Даун Синдром" Елена Большанина; тренер и эксперт Inclusion & Diversity, соучредитель Biasless Ирина Рубис; бронзовый призер олимпийских игр по художественной гимнастике, чемпион мира Анна Ризатдинова; лучший игрок мира в футзале среди женщин 2009 года, многократный чемпион Украины и обладатель Кубка Украины, мастер спорта Алина Горобец и другие.

От имени Министра молодежи и спорта Украины всех присутствующих поздравил его заместитель Матвей Бедный: "Мы очень рады, что начали такую социальную инициативу. Сегодня доступность занятий спортом — это не только критерий перспектив на международной спортивной арене, но и важная составляющая здоровья нации. В Украине, к сожалению, все еще существуют проблемы и с доступностью, и с дискриминацией по разным признакам. Министерство максимально заинтересовано в преодолении этого позорного явления. Спортом будет заниматься каждый!".

В рамках блока "инвалидность и безбарьерность в спорте" выступил Валерий Сушкевич, президент Национального комитета спорта инвалидов Украины, Уполномоченный Президента Украины по правам людей с инвалидностью: "Этот проект говорит нам: изменения уже идут. Я много лет занимаюсь правами людей с инвалидностью и считаю, что доминантная ценность сегодняшнего собрания — это объединение ресурсов государства и социально ответственного бизнеса. Такие объединения необходимы, это ведущая мировая практика. Например, Международный паралимпийский комитет объединился с ООН — вот на таком даже уровне. Дискриминация у нас в спорте есть, к сожалению, и была, и люди с инвалидностью натерпелись в контексте недоступности. И надо решать, как обеспечить это со стороны финансовой состоятельности, территориальности. Желаю всем приобщиться к этому светлому делу".

Остро раскритиковал дискриминацию по расовому признаку Глава Комитета по вопросам этики и честной игры УАФ Франческо Баранка: "К сожалению, это проблемы, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Дискриминация и расизм в футболе — очень опасные компоненты, со стороны тренеров и игроков это особое влияние, ведь им подражают многие фаны. Например, многие девочки хотели бы приобщиться к футболу, спорту №1 в стране, хотели бы подражать Екатерине Монзуль! Но они растут в среде, где футбол все еще в 2021 году воспринимается как нечто сугубо мужское. Поэтому сегодня мы все должны продолжать работать с тем, чтобы избежать каких-либо барьеров в спорте".

По словам модератора конференции Романа Гребы, чрезвычайно ценно, когда социально ответственный бизнес, благотворительные фонды поддерживают спорт, доказывая, что право на спорт имеет каждый, и нам следует всем вместе выступить против дискриминации.

Организаторы отметили, что презентация социальной кампании — это только начало в системной работе за право каждого заниматься спортом. "Следующий этап — донесение наших месседжей в социальных сетях известных спортсменов и лидеров мнений, а также наружная реклама, надеемся, что охватим ей всю Украину. Очень приятно, что мы получили очень много социальных квот на размещение рекламы. Эта поддержка очень важна. Осенью сделаем еще один шаг — начнем предметный и действенный диалог с детьми и их родителями. Таким образом эта социальная реклама охватит как можно больше разных людей", — пообещала Екатерина Белорусская, президент международного благотворительного фонда Parimatch Foundation.

Распространяйте видео социальной кампании "Стоп, дискриминация. Каждый имеет право на спорт" со специальным хэштегом #стоп_дискриминация:

https://www.youtube.com/watch?v=GwAXfJY5DPg

https://www.youtube.com/watch?v=k_XePB8ogKQ

https://www.youtube.com/watch?v=c8S2tVLch5I

https://www.youtube.com/watch?v=wPZOgwiOZl4

https://www.youtube.com/watch?v=Z6JqKVDHfdw