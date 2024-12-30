'Стеклянная стена упала на мою кровать': квартира украинского призера Олимпиады пострадала от ракетного удара на Рождество, а чемпионку спас случай

Оккупанты из РФ "поздравили" двукратного призера Олимпийских игр по артистическому плаванию Марту Федину, изуродовал ее квартиру в Харькове. И только случай спас чемпионку мира и ее близких от целенаправленной ракетной атаки террористов Кремля.

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В разговоре с OBOZ.UA титулованная спортсменка рассказала, что должна была быть в то утро в квартире, но в последний момент изменились планы и пришлось остаться в Киева. Иначе бы ей могло здорово достаться, ведь больше всего пострадала именно спальня Фединой, а тяжелое каленое стекло упало прямо на кровать.

"Я, к счастью, не смогла приехать в Харьков на Рождество, как планировала. Это именно моя квартира, родители живут не там, но если я приезжаю на несколько дней, то мы, в принципе, все собираемся вместе и живем в ней", – отметила Марта.

"В рождественское утро прилетели две российские ракеты. Было прямое попадание в котельную во дворе моего дома как раз в 6:20 утра. То есть, как это бывает обычно, я бы спала как раз в сильно пострадавшей комнате. А родители – в другой комнате, гостевой. И точно было бы, мягко говоря, несладко", – призналась синхронистка.

В квартире спортсменки вылетели все окна, но больше всего досталось ее спальне: "Стеклянная стена упала прямо на мою кровать. Мама говорила, что они потом приехали и втроем ее там поднимали – мужчины и она, и эта стена, пожалуй, килограмм 200 сочла, в ее после этого болит спина. И все там все побилось, но ей вообще ничего, потому что это. такое закаленное стекло, поэтому она просто прямо упала на мою кровать".

"Эта стена вообще на две части была поделена – одна немного меньше, вторая – больше. Меньшая как раз на уровне лица, и ее просто остановила тумбочка. А большая просто прямо упала. И... Короче, было бы мне не очень", – признает Федина.

"Ну, да, кроме этого окна вылетели, двери межкомнатные, гардеробная, плитка в ванной. Ну, короче, нормально так одну сторону квартиры потрепало. Поздравили с Рождеством. Но, знаете, в этой плохой ситуации есть плюс, что у меня все-таки не получилось приехать", – грустно заметила Марта.

Первыми на месте прилета оказались родители олимпийского призера, которые в 2014 году переехали из оккупированного Донецка в Харьков.

"Конечно, когда мама мне сказала, осознание того, что вот это уже коснулось непосредственно тебя, так ужасно. Но в целом она немного добавила того родительского позитива. Мол, глядя на то, что ты могла быть там и мы могли быть там, то это все – вообще дура. Неприятно? Да, конечно. Но смотря на все то, что происходит сейчас, это, пожалуй, одно из таких не столь масштабных событий. Не наихудшее из всего того, что могло произойти", – уверена спортсменка.

Марта уже переехала в Киев, но и о городе, который стал для нее родным, не забывает: "В Харьков приезжаю, ну, раз в один-два месяца где-то. Последний раз была в ноябре, и вот 30-го тоже поеду. То есть, да, где-то раз в месяц все равно выходит приехать".

Хотя свою дальнейшую деятельность Федина, которая в конце этого года сообщила о завершении карьеры, связывает со столицей Украины: "Ну, да, потихоньку, как будто прохожу в тренерство. В Киев я переехала еще летом, поэтому так уж здесь немного обжилась".

По поводу ремонта в харьковской квартире у Марты пока еще нет какого-то четкого плана: "Меня все спрашивают об этом, все спрашивают, чем помочь, или приехать разобрать. Но родители приезжали и собрали все, что было возможно. Но стекло – это же такое. Ты когда дома бокал разобьешь, потом его еще два года собираешь. А тут все на маленькие осколки разлетелось".

"Родители убрали дверь, какие-то рейлы из гардеробной вылетели, сплетню сняли, потому что она такая у меня большая и тяжелая, и если на ванну упадет, то ванна просто вся переломится. Ну, что могли, сделали. И сразу приехали коммунальные службы. Мама сказала, что сразу одеяла выдавали, лекарства выдавали, окна забивали. – быстренько на кране поднялись, и все позакрывали этим ДСП, что ли там", – рассказала чемпионка.

В 2022 году квартира синхронистки тоже немного пострадала: "Но там только стекло в одной комнате, даже не рама. Ну, то есть там вообще мелочи были. Конечно, пожалуй, буду делать ремонт, но не знаю, честно. Сейчас трудно об этом говорить. Есть смысл или нет, поэтому не знаю. Хочу сначала приехать и посмотреть на это".

"Но думаю, что мне будет трудно принять, потому что эта квартира – это мой такой, можно сказать, малыш. Ведь я его купила, все делала под себя, так мечтала там жить. Но судьба так сложилась не так, как думалось. Я успела там перед полномасштабной войной там неделю пожить, и потом в прошлом году мы тренировались в Харькове. И я жила там с сентября где-то по март. выехали уже в Канаду, Францию. А впоследствии я уже и в Киев переехала. В целом, хоть немножко пожила, но...", – вспомнила Марта.

Родители призера Олимпийских игр продолжают оставаться в Харькове, несмотря на постоянные обстрелы. И последние события, которые могли окончиться трагедией, не заставили их задуматься над переездом. Тем более абсолютно безопасных мест в Украине сейчас нет.

"Да, ну, знаете, сколько раз поднималась эта тема. Но я понимаю, что сейчас повсюду так, правильно? То есть, квартиры – это, конечно, неприятно. Но это меньше всего, что случается. И за этот год столько всего произошло. Особенно это коснулось тех, кто воевал. Просто, знаете, к концу года оно так все равно накладывается. И так неприятно", – признается Марта.

"Но, в целом, если посмотреть, что там у людей случается, то нельзя сравнить жизнь или здоровье с квартирами. Это же такое, что можно купить за деньги. Неприятно, но исправимо. А по поводу переезда родителей, сколько раз" мы уже говорили, но, в целом, повсюду так – и в Киев прилетает, и на Запад Украины. Безопасного места у нас сейчас нет", – добавляет спортсменка.

В общем, 2024-й стал для Марты сложным годом, ведь украинская команда не смогла отобраться на Олимпийские игры-2024 в Париже.

"Предыдущие две ночи не спала, было что-то так много мыслей. И скажу, что это был тяжелый год. Совсем не то, что планировалось в его начале. Много перемен, много нового, много плохих моментов, но есть и хорошие, конечно, какие-то классные события. Для меня он такой судьбоносный был. Как-то все произошло в один момент. поворачивается в другую сторону. Но, в целом, сейчас так лежу и думаю: ну, словно выжили, и то хорошо", – с улыбкой подытожила Марта.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что чемпионки мира рассказали о жизни в Харькове под обстрелами, съемках во французском фильме и белоруске на соревнованиях.

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