'Стараемся не разговаривать': четвертьфиналистка ОИ-2024 рассказал об отношениях с украинцами

Российская каноистка Олеся Ромасенко, которая выступила на Олимпиаде-2024 в так называемом нейтральном статусе, призналась, что не контактирует с украинцами. 34-летняя спортсменка отметила, что атлеты двух стран не общаются между собой, "чтобы не поднимать больные темы".

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Об этом Ромасенко рассказала в интервью порталу Sport24. Россиянка, которая приняла участие в заплыве каноэ-одиночек на дистанции 200 метров, добавила, что хорошо общается с представителями Польши, а на турнире нет никаких провокаций или конфликтов.

"С полячками здесь нормально общалась, в автобусе недавно ехала. Несмотря на то, что проиграла, принимала поздравления. Мы стараемся не разговаривать, не заводим диалоги, чтобы не поднимать больные темы. Проходим мимо. Мы-то все время пересекаемся – в столовой, еще где-то. Но никто друга друга не провоцировал – ни на разговоры, ни на конфликты", – заявила Ромасенко.

Отметим, что спортсменка завершила свои выступления в четвертьфинале, в котором победу в ее заезде одержала наша Анастасия Рыбачок. Напомним, украинке накануне пришлось заклеивать патриотичную надпись на своей лодке.

Как сообщал OBOZ.UA, россияне работали в составе жюри на Олимпиаде-2024 в соревнованиях по спортивной гимнастике и, возможно, повлияли на оценки украинцам.

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